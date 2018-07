Thibaut Courtois gana el Guante de Oro del Mundial Rusia 2018

Thibaut Courtois se quedó no solo con el tercer lugar del Mundial Rusia 2018 con la selección de Bélgica, sino también fue el ganador del Guante de Oro. Este premio se lo reconoce la FIFA como al mejor arquero de la Copa del Mundo. No caben dudas de las grandes atajadas que realizó a lo largo del certamen mundialista.

Cabe destacar que Thibaut Courtois atajó los siete partidos que disputó la selección de Bélgica. Desde la primera fecha hasta la definición por el tercer puesto, no abandonó ni un solo minuto la portería de los 'Diablos Rojos'. Encajó un total de seis tantos durante el Mundial. En fase de grupos le hicieron dos y los otros cuatro en octavos (2), cuartos (1) y semifinales (1).

One of the biggest individual honors you can get as a goalkeeper! So proud of this! #1 #REDTOGETHER 😍💯 https://t.co/kN5ewrDfRq