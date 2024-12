Olvídate de Meta y dile 'Hola' al WhatsApp Plus Original la cual ofrece herramientas PREMIUM totalmente GRATIS

¿Estás cansado de la interfaz que tiene WhatsApp de Meta ? Por si no lo sabes, desde hace algunos años existe una versión modificada, la cual no solo es GRATUITA , sino que también ofrece nuevas funciones avanzadas totalmente útiles.

WhatsApp Plus Original es una de las versiones más avanzadas y ahora podrás ser tuya totalmente GRATIS en Android. Y es que esta herramienta solo es compatible con un celular con Google, puesto que iPhone de iOS tiene otra interfaz y no te permite usar APK. ¿Quieres tenerla? Aquí te enseñamos.

Antes de instalar esta APK modificada, debes tener en cuenta que esta aplicación NO ES OFICIAL por lo que Meta podría realizar un baneo a tu número de teléfono y no podrás usar el aplicativo de forma definitiva.

Luego de esto, ahora si podrás tener la versión WhatsApp Plus Original totalmente GRATIS. No te olvides de hacer una copia de seguridad en Drive para no quedarte sin tus mensajes y archivos.