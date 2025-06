Diario El Peruano confirma que este lunes 2 de junio 2025 es día no laborable: ciudadanos de esta región podrán descansar

Un nuevo mes inició y el calendario oficial del Perú marca dos feriados a nivel nacional, 7 y 29 de junio; sin embargo, no son los únicos descansos en nuestro país, ya que este lunes 2 de junio será día no laborable. El Decreto de Alcaldía N.º 003-2025-MPP, publicado recientemente en el Diario Oficial El Peruano, confirma dicha medida.

Los ciudadanos de la provincia de Purús, ubicada en el departamento de Ucayali, podrán descansar de acuerdo a la legislación del gobierno local. Esto significa que los trabajadores y empleadores de dicha zona podrán cesar sus labores, pero deberán recuperar las horas dejadas de laborar.

El 2 de junio es día no laborable solo para la provincia de Purús, Ucayali. | Composición: Líbero

El 2 de junio, al ser considerado como día no laborable en toda la provincia, afecta tanto para el sector público como privado, con el objetivo de facilitar la participación de la población en las actividades conmemorativas programadas, ya que Purús celebrará su 43.º aniversario de creación política.

Asimismo, es importante precisar que esta medida no aplica en todo el Perú, solo para la provincia de Ucayali. Por otro lado, entre las festividades realizadas suelen incluir desfiles cívicos, ferias culturales, presentaciones artísticas y actividades deportivas, reflejando la riqueza cultural y el espíritu comunitario de la región.

¿Qué diferencia hay entre día no laborable y feriado?

El feriado es oficial y obligatorio, establecido por ley, además, aplica a nivel nacional o regional. En el ámbito laboral, los trabajadores descansan con goce de haber, y no se deben recuperar las horas, si se trabaja en un feriado, se debe pagar una remuneración triple (una por el día, otra por laborarlo, y una adicional por no descansar), sin necesidad de compensar.

Mientras que el día no laborable es una medida discrecional del Ejecutivo o de gobiernos regionales/locales. En este caso, los trabajadores deben acordar con su empleador cómo y cuándo repondrán las horas no trabajadas, si se trabaja ese día, no hay pago adicional, ya que no es un feriado.