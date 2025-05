¿Este viernes 6 de junio es día no laborable?: esto dice El Peruano

El Gobierno del Perú oficializó que el próximo sábado 7 de junio sea día feriado desde el año 2023, esto para conmemorar la Batalla de Arica y el Día de la Bandera. No obstante, muchos ciudadanos están a la espera de conocer si habrá o no días no laborables que acompañarían este periodo.

El calendario 2025 está avanzando y el mes de junio se acerca, por lo cual es necesario tomar en cuenta qué se ha decretado en relación al próximo viernes 6, el cual podría ser considerado como parte de los días no laborables por ser la fecha más cercana al feriado ya dispuesto.

¿Qué pasa si no se cumple con el descanso en feriado?

En el caso de que se incumplan estas disposiciones, será tomado una infracción muy grave en materia de relaciones laborales; y las multas que se impondrán oscilan entre los S/1,184.50 hasta los S/270,529.50, dependiendo del tipo de empresa.

¿Cuánto te deben pagar por trabajar en feriado?

La remuneración correspondiente al día feriado

La remuneración correspondiente a la labor efectuada

Un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100% de la remuneración correspondiente a la labor efectuada.

¿Qué feriados le quedan al 2025?