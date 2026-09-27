Ramos anotó el 2-1 de Portugal sobre Noruega tras blooper de Nylan | Foto: Captura ESPN

¡Insólito! Grosero blooper del portero de Noruega y gol de Gonçalo Ramos para el 2-1 de Portugal

A los 53 minutos del partido, el delantero Gonçalo Ramos aprovechó un grosero error del portero Nyland, quien dio un mal pase y regaló el balón al atacante portugués para el 2-1.