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¡Insólito! Grosero blooper del portero de Noruega y gol de Gonçalo Ramos para el 2-1 de Portugal
A los 53 minutos del partido, el delantero Gonçalo Ramos aprovechó un grosero error del portero Nyland, quien dio un mal pase y regaló el balón al atacante portugués para el 2-1.
¡Golazo! Sebastian Berhalter anotó el 4-1 de Estados Unidos sobre la selección peruana
¡De lujo! Gol de Mikel Oyarzabal para el 3-2 de España vs Inglaterra por la Nations League
Alex Baena marcó golazo para poner el 2-2 de España ante Inglaterra por la Nations League
¡De no creer! Harry Kane falló penal para Inglaterra ante España por la Nations League
Cienciano fuera de la Copa Sudamericana: Nahuel da Silva anotó el 3-2 en el último minuto
¡No aguantó! Mala salida de Ítalo Espinoza y Montevideo City le empata 2-2 a Cienciano
Ítalo Espinoza cometió grosero error y Montevideo City Torque anotó el 1-0 ante Cienciano
¡Locura! Kylian Mbappé anotó de penal el 1-0 de Real Madrid sobre Rayo Vallecano
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