WWE: Paige sueña con regresar al ring y descarta pelea con Alberto del Rio

La luchadora Paige confía en obtener el alta médica para regresar de una vez por todas a la WWE. Asimismo, minimizó los rumores sobre la supuesta pelea con su pareja Alberto del Rio.

La luchadora inglesa Paige reveló que se encuentra muy motivada para volver al ring de la WWE, pero aún necesita la aprobación de los médicos que operaron su lesión en el cuello. La pareja del mexicano Alberto del Rio se mantiene inactiva del Wrestling desde mediados del 2016. Sus fanáticos la extrañan y piden su regreso de inmediato.

"Espero que sea más pronto que tarde (volver a WWE), pero no sé en qué momento. Simplemente me hicieron una tomografía computarizada y un chequeo, estoy esperando recibir respuesta del doctor, pero no tengo una fecha de regreso exacta todavía", comentó Paige a 'Busted Open Radio'.

Por otro lado, Paige descartó en 'PW Insider' que haya sido victima de maltrato de parte de su esposo Alberto del Rio.

"Tuvimos una discusión como una pareja normal, pero la noticia se presentó como de si se tratara de una masacre. Eso es totalmente falso, nosotros mantenemos una relación como cualquier otra pareja a pesar de lo que se ha dicho de nosotros", confesó Paige.

La diva de la WWE también manifestó que la agrada la actual competencia que hay en las divas tanto de Raw y SmackDown.