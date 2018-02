WWE Elimination Chamber EN VIVO TV ONLINE por FOX ACTION: Evento WWE desde las Vegas [Cartelera]

Elimination Chamber se desarrollará este domingo 25 de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas. En el evento WWE reaparecerá Ronda Rousey y se conocerá al rival de Brock Lesnar en Wrestlemania 34.

Elimination Chamber EN VIVO TV ONLINE por FOX ACTION: evento WWE desde las Vegas [Cartelera] Fuente : WWE

Gran evento. Luego de un genial Royal Rumble, este domingo, la WWE presenta la edición 2018 del Elimination Chamber, evento PPV en el que los luchadores estarán en cámaras de eliminación, con la finalidad de esperar su momento para ser retador o portador de los campeonatos que se pongan en juego por parte de la marca Raw. Este evento, que marca el camino final para Wrestlemania 34, será emocionante puesto que veremos nuevamente a Ronda Rousey y se conocerá al rival de Brock Lesnar por el campeonato Universal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Asuka gana la primera lucha de Royal Rumble femenina

En Elimination Chamber, Asuka y Nia Jax se verán las caras en una pelea que será muy importante para la segunda en mención, porque se podría meter en la pelea central por el título de mujeres.

Por otro lado, uno de los hermanos extremos de la lucha libre, Matt Hardy, continuará su feudo con el ‘Devorador de Mundos’ Bray Wyatt ¿aparecerá el personaje ‘Broken’?

NO TE LO PIERDAS: Royal Rumble 2018: canales y horarios del primer evento WWE

Quien se hará presente en Elimination Chamber también es Ronda Rousey, reciente incorporación de la WWE, pero que este domingo firmará su contrato por la marca Raw y de seguro hará una declaración de cara a Wrestlemania 34.

En cuanto a las peleas centrales, se pondrá en juego el campeonato femenino de Alexa Bliss, quien se las verá cinco luchadoras que muy posible se unan para reducirla. En el Main Event, por su parte, se conocerá al rival de Brock Lesnar por el campeonato Universal. Será emocionante.

CARTELERA ELIMINATION CHAMBER

Asuka vs. Nia Jax - Single Match

Matt Hardy vs. Bray Wyatt - Single Match

Cesaro y Sheamus vs. Titus Worldwide

Firma de contrato de Ronda Rousey por WWE Raw

Elimination Chamber Femenino - Campeonato

Alexa Bliss (c) vs. Bayley, Sasha Banks, Sonya Deville vs. Mandy Rose vs. Mickie James.

Elimination Chamber Masculino - Retador al campeonato Universal

Elias vs. John Cena vs. Braun Strowman vs. Roman Reigns vs. The Miz vs. Finn Bálor vs. Seth Rollins.

HORARIO - Main Card (Kick off una hora antes)

Perú, Colombia, Estados Unidos y Ecuador: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Bolivia, Puerto Rico, Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:00 p..m.

España: 2:00 a.m. (lunes)

CANALES

Perú y Latinoamérica: Fox Action (184 Movistar - 561 Directv) y WWE Network

Estados Unidos: WWE Network.