WWE Money in the Bank EN VIVO ONLINE FOX: Cartelera, día, hora y canal del fenomenal evento

WWE Money in the Bank se realizará este domingo en el Scottrade Center en St. Louis. Evento es uno de los más ansiados por los fanáticos.

WWE Money in the Bank tendrá el duelo entre AJ Styles, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Baron Corbin, Shinsuke Nakamura y Kevin Owens. Creditos : WWE

La WWE llevará a cabo este domingo 18 de junio el Money in the Bank 2017 en las instalaciones del Scottrade Center en Misuri desde las 7.00 p.m. (hora peruana) por Fox Action. El evento será de ensueño debido a que 6 superestrellas pelearán por agarrar el maletín que les da una oportunidad al Campeonato Mundial.

El fenomenal enfrentamiento será entre AJ Styles, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Baron Corbin, Shinsuke Nakamura y Kevin Owens, quienes estelarizarán la lucha por la maleta azul. Por primera vez en la historia de la WWE y SmackDown 5 luchadoras se medirán en un combate de escaleras.

Charlotte Flair, Natalya, Carmella, Becky Lynch y Tamina serán las retadoras de cara al título femenino, tal como lo estipuló Shane McMahon. El Campeonato Mundial de la marca azul también estará en juego y Jinder Mahal se las verá contra Randy Orton, el cual sea probablemente su última chance.

La pareja de Rusev, la sensual Lana hará su debut en los cuadriláteros y chocará nada más que contra la dueña del cinturón de mujeres de SmackDown, Naomi. Los Usos pondrán en juego sus campeonatos en parejas frente The New Day, que regresan con todo a la escena mundial del ring.

CARTELERA

- Jinder Mahal (c) vs. Randy Orton: Por el Campeonato Mundial de la WWE.

- Naomi (c) vs. Lana: Por el Campeonato de mujeres de SmackDown

- AJ Styles vs. Dolph Ziggler vs. Sami Zayn vs. Baron Corbin vs. Shinsuke Nakamura vs. Kevin Owens: Money in The Bank Ladder Match: Money in The Bank Ladder Match

- Natalya vs. Charlotte Flair vs. Carmella vs. Becky Lynch vs. Tamina: Money in The Bank Ladder Match

- The Usos (c) vs. The New Day: Por el Campeonato por parejas de SmackDown