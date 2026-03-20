0

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 21 de marzo: Programación, horarios y dónde ver

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 21 de marzo. Tenemos acción en la Liga 1 con los compromisos de Universitario, Alianza y Cristal.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY sábado 21 de marzo.
Programación de partidos que se realizarán HOY sábado 21 de marzo. | FOTO: Composición Líbero
COMPARTIR

No te pierdas de la acción y te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY sábado 21 de marzo. Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario juegan por la Liga 1 2026. También hay acción en las principales ligas del mundo como la Bundesliga, Liga Argentina, Brasileirao, Premier League, LaLiga, etc.

Bolivia vs Surinam se enfrentarán este jueves 26. Foto: composición Líbero/Instagram

PUEDES VER: Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal para ver el repechaje al Mundial 2026

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
11:00Moquegua vs. Cusco FCL1 MAX
13:15Comerciantes Unidos vs. UniversitarioL1 MAX
15:30Los Chankas vs. Sporting CristalL1 MAX
18:30Alianza Lima vs. Juan Pablo IIL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
9:30Bayern Múnich vs. Unión BerlínESPN y Disney Plus.
9:30Colonia vs. Borussia M’gladbachDisney Plus.
9:30Heidenheim vs. Bayer LeverkusenESPN 5 y Disney Plus.
9:30Wolfsburgo vs. Werder BremenDisney Plus.
12:30Borussia Dortmund vs HamburgoESPN 5 y Disney Plus.

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
8:00Elche vs. MallorcaESPN 2 y Disney Plus
10:15Espanyol vs. GetafeESPN 2 y Disney Plus
12:30Levante vs. Real OviedoESPN 2 y Disney Plus
12:30Osasuna vs. GironaDSports y DGO
15:00Sevilla vs. ValenciaDSports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
11:00Toulouse vs. LorientDisney Plus
13:00Auxerre vs. BrestDisney Plus
15:05Niza vs. PSGDisney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
7:30Brighton vs. LiverpoolESPN y Disney Plus
10:00Fulhan vs. BurnleyESPN 5 y Disney Plus
12:30Everton vs. ChelseaESPN y Disney Plus
15:00Leeds vs. BrentfordDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
9:00Parma vs. CremoneseESPN y Disney Plus
12:00AC Milan vs. TorinoESPN y Disney Plus
14:45Juventus vs. SassuoloESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
13:30Vélez vs. LanúsBet365
15:45Defensa y Justicia vs. Unión Santa FeBet365
15:45Newell’s vs. Gimnasia MendozaDisney Plus
18:00Independiente vs. TalleresBet365
20:15Belgrano vs. Racing ClubDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Australia

HorariosPartidosCanales
1:10Melbourne Victory vs. Central Coast MarinersBet365
23:00Sydney FC vs. Newcastle JetsBet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
14:00Bragantino vs. BotafogoBet365
16:30Fluminense vs. Atlético MGBet365
19:00Sao Paulo vs. PalmeirasBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
18:20Once Caldas vs. MillonariosBet365
20:30Atlético Nacional vs. Inter BogotáBet365

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
21:00Herediano vs. Alajuelense1xBet

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
14:00Delfín vs. LibertadZapping Sports
16:30Deportivo Cuenca vs. MacaráZapping Sports
19:00LDU vs. MantaZapping Sports

Partidos de hoy por la MLS

HorariosPartidosCanales
12:00Toronto FC vs. Columbus CrewApple TV y MLS Seasson Pass
15:30Philadelphia Union vs. Chicago FireApple TV y MLS Seasson Pass
17:15Nashville SC vs. Orlando CityApple TV y MLS Seasson Pass
18:30Atlanta United vs. DC UnitedApple TV y MLS Seasson Pass
18:30Charlotte vs. New York Red BullsApple TV y MLS Seasson Pass
19:30FC Dallas vs. Houston DynamoApple TV y MLS Seasson Pass
19:30Sporting Kansas City vs. Colorado RapidsApple TV y MLS Seasson Pass
19:30St. Louis City vs. New England RevolutionApple TV y MLS Seasson Pass
19:45Austin FC vs. Los Angeles FCApple TV y MLS Seasson Pass
21:30Vancouver vs. San JoseApple TV y MLS Seasson Pass

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
18:00Atlas vs. QuerétaroViX Latin
20:00Atlético San Luis vs. LeónVix Latin y Disney Plus
20:05Monterrey vs. GuadalajaraViX Latin
22:10Pumas vs. Club AméricaViX Latin

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:30Guaraní vs. OlimpiaDSports
18:30Libertad vs. Cerro PorteñoDSports

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HorariosPartidosCanales
10:00Killas vs. UNSAAC
15:30Universitario vs. Atl. Andahuaylas—-

Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya

HorariosPartidosCanales
8:00Racing Montevideo vs. Liverpool M.Disney Plus
11:00Montevideo City vs. Central Esp.Disney Plus
14:00Wanderers vs. DanubioDisney Plus
17:30Peñarol vs. CA CerroDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HoraPartidoCanal
17:00Universidad Central vs. La GuairaBet365

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Reconocido periodista deportivo falleció tras una larga lucha contra la leucemia

  2. Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal para ver el repechaje al Mundial 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano