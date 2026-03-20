Partidos de hoy EN VIVO, sábado 21 de marzo: Programación, horarios y dónde ver

No te pierdas de la acción y te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY sábado 21 de marzo. Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario juegan por la Liga 1 2026. También hay acción en las principales ligas del mundo como la Bundesliga, Liga Argentina, Brasileirao, Premier League, LaLiga, etc.

Partidos de hoy por la Liga 1

Horarios Partidos Canales 11:00 Moquegua vs. Cusco FC L1 MAX 13:15 Comerciantes Unidos vs. Universitario L1 MAX 15:30 Los Chankas vs. Sporting Cristal L1 MAX 18:30 Alianza Lima vs. Juan Pablo II L1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 9:30 Bayern Múnich vs. Unión Berlín ESPN y Disney Plus. 9:30 Colonia vs. Borussia M’gladbach Disney Plus. 9:30 Heidenheim vs. Bayer Leverkusen ESPN 5 y Disney Plus. 9:30 Wolfsburgo vs. Werder Bremen Disney Plus. 12:30 Borussia Dortmund vs Hamburgo ESPN 5 y Disney Plus.

Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales 8:00 Elche vs. Mallorca ESPN 2 y Disney Plus 10:15 Espanyol vs. Getafe ESPN 2 y Disney Plus 12:30 Levante vs. Real Oviedo ESPN 2 y Disney Plus 12:30 Osasuna vs. Girona DSports y DGO 15:00 Sevilla vs. Valencia DSports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

Horarios Partidos Canales 11:00 Toulouse vs. Lorient Disney Plus 13:00 Auxerre vs. Brest Disney Plus 15:05 Niza vs. PSG Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 7:30 Brighton vs. Liverpool ESPN y Disney Plus 10:00 Fulhan vs. Burnley ESPN 5 y Disney Plus 12:30 Everton vs. Chelsea ESPN y Disney Plus 15:00 Leeds vs. Brentford Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 9:00 Parma vs. Cremonese ESPN y Disney Plus 12:00 AC Milan vs. Torino ESPN y Disney Plus 14:45 Juventus vs. Sassuolo ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Horarios Partidos Canales 13:30 Vélez vs. Lanús Bet365 15:45 Defensa y Justicia vs. Unión Santa Fe Bet365 15:45 Newell’s vs. Gimnasia Mendoza Disney Plus 18:00 Independiente vs. Talleres Bet365 20:15 Belgrano vs. Racing Club Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Australia

Horarios Partidos Canales 1:10 Melbourne Victory vs. Central Coast Mariners Bet365 23:00 Sydney FC vs. Newcastle Jets Bet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

Horarios Partidos Canales 14:00 Bragantino vs. Botafogo Bet365 16:30 Fluminense vs. Atlético MG Bet365 19:00 Sao Paulo vs. Palmeiras Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 18:20 Once Caldas vs. Millonarios Bet365 20:30 Atlético Nacional vs. Inter Bogotá Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

Hora Partido Canal 21:00 Herediano vs. Alajuelense 1xBet

Partidos de hoy por la Liga Pro

Horarios Partidos Canales 14:00 Delfín vs. Libertad Zapping Sports 16:30 Deportivo Cuenca vs. Macará Zapping Sports 19:00 LDU vs. Manta Zapping Sports

Partidos de hoy por la MLS

Horarios Partidos Canales 12:00 Toronto FC vs. Columbus Crew Apple TV y MLS Seasson Pass 15:30 Philadelphia Union vs. Chicago Fire Apple TV y MLS Seasson Pass 17:15 Nashville SC vs. Orlando City Apple TV y MLS Seasson Pass 18:30 Atlanta United vs. DC United Apple TV y MLS Seasson Pass 18:30 Charlotte vs. New York Red Bulls Apple TV y MLS Seasson Pass 19:30 FC Dallas vs. Houston Dynamo Apple TV y MLS Seasson Pass 19:30 Sporting Kansas City vs. Colorado Rapids Apple TV y MLS Seasson Pass 19:30 St. Louis City vs. New England Revolution Apple TV y MLS Seasson Pass 19:45 Austin FC vs. Los Angeles FC Apple TV y MLS Seasson Pass 21:30 Vancouver vs. San Jose Apple TV y MLS Seasson Pass

Partidos de hoy por la Liga MX

Horarios Partidos Canales 18:00 Atlas vs. Querétaro ViX Latin 20:00 Atlético San Luis vs. León Vix Latin y Disney Plus 20:05 Monterrey vs. Guadalajara ViX Latin 22:10 Pumas vs. Club América ViX Latin

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

Horarios Partidos Canales 16:30 Guaraní vs. Olimpia DSports 18:30 Libertad vs. Cerro Porteño DSports

Partidos de hoy por la Liga Femenina

Horarios Partidos Canales 10:00 Killas vs. UNSAAC 15:30 Universitario vs. Atl. Andahuaylas —-

Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya

Horarios Partidos Canales 8:00 Racing Montevideo vs. Liverpool M. Disney Plus 11:00 Montevideo City vs. Central Esp. Disney Plus 14:00 Wanderers vs. Danubio Disney Plus 17:30 Peñarol vs. CA Cerro Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Hora Partido Canal 17:00 Universidad Central vs. La Guaira Bet365

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.