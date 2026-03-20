Partidos de hoy EN VIVO, sábado 21 de marzo: Programación, horarios y dónde ver

No te pierdas de la acción y te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY sábado 21 de marzo. Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario juegan por la Liga 1 2026. También hay acción en las principales ligas del mundo como la Bundesliga, Liga Argentina, Brasileirao, Premier League, LaLiga, etc.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Moquegua vs. Cusco FC
|L1 MAX
|13:15
|Comerciantes Unidos vs. Universitario
|L1 MAX
|15:30
|Los Chankas vs. Sporting Cristal
|L1 MAX
|18:30
|Alianza Lima vs. Juan Pablo II
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:30
|Bayern Múnich vs. Unión Berlín
|ESPN y Disney Plus.
|9:30
|Colonia vs. Borussia M’gladbach
|Disney Plus.
|9:30
|Heidenheim vs. Bayer Leverkusen
|ESPN 5 y Disney Plus.
|9:30
|Wolfsburgo vs. Werder Bremen
|Disney Plus.
|12:30
|Borussia Dortmund vs Hamburgo
|ESPN 5 y Disney Plus.
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Elche vs. Mallorca
|ESPN 2 y Disney Plus
|10:15
|Espanyol vs. Getafe
|ESPN 2 y Disney Plus
|12:30
|Levante vs. Real Oviedo
|ESPN 2 y Disney Plus
|12:30
|Osasuna vs. Girona
|DSports y DGO
|15:00
|Sevilla vs. Valencia
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Toulouse vs. Lorient
|Disney Plus
|13:00
|Auxerre vs. Brest
|Disney Plus
|15:05
|Niza vs. PSG
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:30
|Brighton vs. Liverpool
|ESPN y Disney Plus
|10:00
|Fulhan vs. Burnley
|ESPN 5 y Disney Plus
|12:30
|Everton vs. Chelsea
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Leeds vs. Brentford
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Parma vs. Cremonese
|ESPN y Disney Plus
|12:00
|AC Milan vs. Torino
|ESPN y Disney Plus
|14:45
|Juventus vs. Sassuolo
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Vélez vs. Lanús
|Bet365
|15:45
|Defensa y Justicia vs. Unión Santa Fe
|Bet365
|15:45
|Newell’s vs. Gimnasia Mendoza
|Disney Plus
|18:00
|Independiente vs. Talleres
|Bet365
|20:15
|Belgrano vs. Racing Club
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Australia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|1:10
|Melbourne Victory vs. Central Coast Mariners
|Bet365
|23:00
|Sydney FC vs. Newcastle Jets
|Bet365
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Bragantino vs. Botafogo
|Bet365
|16:30
|Fluminense vs. Atlético MG
|Bet365
|19:00
|Sao Paulo vs. Palmeiras
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:20
|Once Caldas vs. Millonarios
|Bet365
|20:30
|Atlético Nacional vs. Inter Bogotá
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Herediano vs. Alajuelense
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Delfín vs. Libertad
|Zapping Sports
|16:30
|Deportivo Cuenca vs. Macará
|Zapping Sports
|19:00
|LDU vs. Manta
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Toronto FC vs. Columbus Crew
|Apple TV y MLS Seasson Pass
|15:30
|Philadelphia Union vs. Chicago Fire
|Apple TV y MLS Seasson Pass
|17:15
|Nashville SC vs. Orlando City
|Apple TV y MLS Seasson Pass
|18:30
|Atlanta United vs. DC United
|Apple TV y MLS Seasson Pass
|18:30
|Charlotte vs. New York Red Bulls
|Apple TV y MLS Seasson Pass
|19:30
|FC Dallas vs. Houston Dynamo
|Apple TV y MLS Seasson Pass
|19:30
|Sporting Kansas City vs. Colorado Rapids
|Apple TV y MLS Seasson Pass
|19:30
|St. Louis City vs. New England Revolution
|Apple TV y MLS Seasson Pass
|19:45
|Austin FC vs. Los Angeles FC
|Apple TV y MLS Seasson Pass
|21:30
|Vancouver vs. San Jose
|Apple TV y MLS Seasson Pass
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Atlas vs. Querétaro
|ViX Latin
|20:00
|Atlético San Luis vs. León
|Vix Latin y Disney Plus
|20:05
|Monterrey vs. Guadalajara
|ViX Latin
|22:10
|Pumas vs. Club América
|ViX Latin
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Guaraní vs. Olimpia
|DSports
|18:30
|Libertad vs. Cerro Porteño
|DSports
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Killas vs. UNSAAC
|15:30
|Universitario vs. Atl. Andahuaylas
|—-
Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Racing Montevideo vs. Liverpool M.
|Disney Plus
|11:00
|Montevideo City vs. Central Esp.
|Disney Plus
|14:00
|Wanderers vs. Danubio
|Disney Plus
|17:30
|Peñarol vs. CA Cerro
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Universidad Central vs. La Guaira
|Bet365
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.