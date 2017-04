Eliminatorias Rusia 2018: Edgardo Bauza arremete contra Jorge Sampaoli y 'Chiqui' Tapia

Luego de ser despedido como entrenador de Argentina, Edgardo Bauza dio su descargo y no solo habló de Jorge Sampaoli sino del presidente de la AFA, Claudio Tapia. "Cuando comenzamos hablar de los futbolístico no me dijo nada porque no tiene idea. Son sindicalistas", dijo el 'Patón'.

Edgardo Bauza dejó de ser entrenador de Argentina y por ahora pasa sus días en su casa de Palermo alistando su viaje a Quito donde comenzará analizar su futuro como técnico de fútbol. El popular 'Patón' dio una extensa entrevista para Ovación de su país donde contó los detalles de su salida donde disparó contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia y Jorge Sampaoli, futuro seleccionador albiceleste.

Sobre su salida, Edgardo Bauza fue claro en lo que le dijo Claudio Tapia. "Que querían cambiar de rumbo y que lo habían estado analizando y que por eso tomó la decisión. Pero cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas. No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad. Con Marcelo (Tinelli) sí hablábamos de fútbol porque entiende, conversábamos de lo que debíamos planificar para cambiar. Pero Tapia no me dio ningún argumento futbolístico. No había demasiada lógica en sus palabras. Lo que sí me dijo es que la decisión la tomó él. Cosa que tampoco es tan así", contó.

Respecto a quien tomó la decisión de despedirlo, apuntó al miembro de la Comisión Normalizadora, Daniel Angelici "Sí, obviamente. Y también hay un par más ahí adentro que tienen estas formas. Por eso digo que yo estaba afuera desde el momento en que agarraron y fueron tan desprolijos que dejaron marcas por todos lados, como así mi sucesor. Innecesario totalmente, porque con venir y decírmelo era suficiente. Pero no, se dijeron tantas barbaridades a través del periodismo que lo único que hicieron es devaluar aún más al fútbol argentino. Y ojo que el periodismo no inventó, porque todo lo que repetían era lo que ellos decían. Pero como yo no salí a contestar, en vez de resolverlo iban por más. Una vez que se dieron cuenta de que por ese camino no me iban a mover, tomaron coraje y vinieron y me dijeron lo que ya hacía mucho habían resuelto. Después organizaron esa conferencia que fue una payasada porque ni siquiera dejaron preguntar", precisó.

Bauza dijo que no le molestó ser despedido. "Todo esto molestó a mi familia y amigos y también a mucha gente que en la calle se solidarizó conmigo. Esto sin dudas que molestó a todos aquellos que desean que el fútbol argentino cambie de una buena vez. Porque no es la muerte de nadie un cambio de entrenador. Alguna vez vino un presidente a decirme si podíamos terminar y lo hicimos de común acuerdo. Y en otras fui yo el que tomó la iniciativa de irse. Pero situaciones difíciles siempre se viven en el fútbol", dijo.

Luego, Bauza si lamentó no tener la posibilidad de dirigir un mundial. "La amargura fue porque dirigir en un Mundial era lo único que me faltaba como profesional. Era lo que completaba mi carrera. Y estaba convencido de que lograríamos algo importante. Yo dejé San Pablo para venir a la selección y no fue por dinero, porque allá ganaba más, fue porque todo entrenador quiere dirigir a la selección de su país. Y no pude completarlo. Pero Argentina va a clasificar, no tengan dudas", agregó.

Edgardo Bauza en trabajos previo al duelo con Brasil por las Eliminatorias. Cayeron goleados 3-0 en el Mineirao.

EL HOMBRECITO

Sobre Jorge Sampaoli, el extécnico de Sao Paulo y San Lorenzo dijo no le moleta que se vocee su nombre desde que era el técnico de Argentina. "No me molesta, me divierte. Me divierte más que lo niegue. Porque en una de las conferencias recientes lo negó diciendo que había un técnico trabajando, cuando yo sabía que hacía varios meses venía hablando con determinados dirigentes y allegados. Bueno, el Bichi Borghi contó públicamente su experiencia en Chile. No me parece lógico ni ético, pero la ética en el fútbol pierde siempre. No digo que no deba atender una llamada de un dirigente, porque a mí me pasó. No voy a dar nombres, pero un día me llama el presidente de un club para reunirse y le dije que mientras haya un entrenador en el cargo no hablaba. Cuando corté con ese dirigente lo llamé al técnico y le dije: "Che, ojo que me llamaron para reemplazarte". Por eso no está mal que Sampaoli hable, lo que no me parece bien es que no lo blanqueara. Pero bueno, cada uno se maneja como puede. Lo que sí deseo es que le vaya bien y ojalá Argentina gane el Mundial", señaló.

Como se sabe, ganar a Chile por la mínima diferencia y perder ante Bolivia en La Paz (2-0), hicieron que Edgardo Bauza sea despedido de la selección de Argentina que ahora se ubica en el puesto 5 de las Eliminatorias. La próxima fecha le toca con Uruguay en Montevideo en el mes de agosto.

EL DATO

Edgardo Bauza maneja ofertas de los Emiratos Árabes. Aunque desde Brasil también lo quieren.