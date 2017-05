Iván Bulos disparó contra Ricardo Gareca. “Seguí todas sus recomendaciones y no me llama a la Selección”, dijo el delantero del Boavista de Portugal.

Selección Peruana: Iván Bulos disparó contra Ricardo Gareca por no convocarlo

El trago amargo por quedar fuera de la selección para los amistosos contra Paraguay y Jamaica aún permanece en la garganta de Iván Bulos. El “Tanque” retornó de Portugal y se mostró sorprendido al ser marginado por Ricardo Gareca.

“Seguí las recomendaciones que me dieron: fui a jugar al extranjero en una de las ligas más competitivas que hay. Si no me llaman, no es problema mío, es decisión del entrenador. Por ahí tiene sus gustos, pero los respeto”, indicó el ariete.

El delantero salió con la pierna en alto y descartó sentirse el reemplazante de Paolo Guerrero en la selección. “Yo no juego para ser sucesor de nadie”, lanzó el jugador del Boavista.

El “Tanque” disfrutará de sus vacaciones antes de unirse a la pretemporada del cuadro luso en agosto, con el cual registra 2 goles en 12 partidos.

EL DATO

El delantero está caliente porque siente que jugaron con él. No se considera reemplazante de Paolo Guerrero.