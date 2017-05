Alexander Succar conversó con Ricardo Gareca y podría jugar de arranque ante Paraguay. “Me siento preparado”, dijo el atacante de San Martín.

Selección Peruana: Alexander Succar sería titular en partido ante Paraguay

La garúa que cayó sobre la Videna no dificultó el entrenamiento ni la vista puesta en el objetivo de Alexander Succar y Aldo Corzo, sino todo lo contrario al permitirles observar con nitidez sus metas con la selección en los amistosos contra Paraguay (8/6) y Jamaica (13/6).

El “Tanque” cumplió su segundo día de entrenamiento con la bicolor con la ilusión de ser el “9” en Trujillo y por qué no en las Eliminatorias. “Hablé un poco con el ‘profe’ (Gareca), me dio confianza y debo adecuarme a su estilo de juego. Yo me siento preparado”, manifestó el ariete de San Martín.

Por su parte, la “Muela” tomará con seriedad los cotejos de preparación en provincia y mantendrá la intensidad de los entrenamientos en una sana disputa con Luis Advíncula por la banda derecha.

“Serán pruebas para lo que serán los partidos de las Eliminatorias. Si me confío puedo perder el puesto, por eso no vale pestañear”, agregó el lateral derecho merengue.

La dupla trabaja diariamente con ahínco, por una parte para ganarse un lugar en el esquema del “Tigre” y por otra consolidarse en la posición que ocupa desde la Copa América Centenario. La selección continuará hoy con las prácticas en Videna.

EL DATO

La selección peruana viajará a Trujillo este 7 de junio. El partido ante Paraguay se juega un día despúes.