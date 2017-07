Copa Confederaciones 2017: Marcelo Díaz rompió en llanto en plena entrevista tras perder la final ante Alemania  [VIDEO]

Chile no pudo con Alemania y quedó subcampeón de la Copa Confederaciones 2017 debido a un grosero error de Marcelo Díaz, que desencadenó en el único gol del partido.

La Copa Confederaciones 2017 tuvo un encuentro de lujo este domingo con el triunfo de Alemania por 1-0 sobre su similar de Chile. Marcelo Díaz, de gran campeonato falló en la final y lo pagó caro debido a que su error significó en anotación para la selección germana.

El volante del Celta de Vigo fue cambiado al inicio del segundo tiempo y se le vio con lágrimas en los ojos durante todo el resto del partido. Al final cuando sonó el pitazo final no pudo ocultar su tristeza y todos sus compañeros fueron a consolarlo, incluído el capitán 'mapochino' Claudio Bravo.

Marcelo Díaz no se amilanó antes las cámaras y declaró para DirecTV. Se le notó totalmente desconsolado y se hizo responsable de la caída chilena. Sin embargo, su voz se entrecortaba y estalló en llanto.

"Creo que mi error fue muy grande. Me toca sufrir, pero no tengo dudas que me voy a levantar, ya lo he hecho muchas veces. Hace 14 años me tocó sufrir en lo familiar, hoy me toca por cuestiones de fútbol", agregó el popular 'Carepato'.

"Afortunadamente el fútbol tiene revanchas, aún nos queda disputar las Clasificatorias para el Mundial, que será acá mismo. Aún no estamos clasificados y tenemos que pelear de igual a igual con todas las selecciones, no vamos a descansar. Debemos recuperarnos, ponernos de pie y mirar de frente", sentenció.

"Cuando vengan las clasificatorias nos vamos a quitar esta espinita, nos la podremos quitar ganando el Mundial… Estoy orgulloso de lo que hace este equipo, que se para de igual a igual contra cualquiera", concluyó Díaz.

Marcelo Díaz debutó en la selección chilena en octubre del 2011 en la fecha 3 de las Eliminatorias a Brasil 2014.