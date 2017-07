Yoshimar Yotún se marcharía del Malmö FF para jugar en un equipo de Turquía

Yoshimar Yotún se habría desvinculado del Malmö FF de Suecia para fichar por un club desconocido de la Superliga de Turquía; así lo indican medios de Europa.

La selección peruana está cerca a disputar una nueva jornada doble de las Eliminatorias Rusia 2018 y uno de los fijos en el combinado nacional es Yoshimar Yotún. El jugador viene registrando buenas actuaciones en el Malmö FF de Suecia, pero fuertes rumores indican que se marcharía del equipo.

TE PUEDE INTERESAR: Yoshimar Yotún se luce con genial asistencia en el triunfo del Malmo [VIDEO]

El destino del exfutbolista del Sporting Cristal sería Turquía y no precisamente a uno de los clubes top de dicho país. De nombre impronunciable: Yeni Malatyaspor. Los medios locales aseguran incluso la negociación estaría cerrada y es solamente cuestión de horas que se anuncie el fichaje.

El popular 'Yoshi' no era un titular habitual en la 'Bicolor', pero el entrenador Ricardo Gareca lo convirtió en volante. Desde que cambió de posición ha mejorado bastante y ha anotado algunos goles en el cuadro escandinavo; lo que hizo que llame la atención algunos equipos.

NO TE LO PIERDAS: Yoshimar Yotún anotó este golazo con camiseta de Malmö por la Liga de Suecia [VIDEO]

¿Yeni Malatyaspor? Recién ascendido a la Superliga de Turquía que se fundó en 1986. Su presidente declaró al portal "Malatya Gerçek Haber”: "Damos gran importancia a esa transferencia. Yoshimar Yotún tiene un buen nombre en el equipo nacional de su país. Nos ocupamos en gran medida por el jugador".

Yeni Malatyaspor have reached an agreement to sign Peruvian left-back Yoshimar Yotun from Swedish side Malmö FF. pic.twitter.com/6K0boiD3fr