Jefferson Farfán y los partidos que deberá jugar ante una posible convocatoria de Ricardo Gareca

Jefferson Farfán llegó a principios de año al Lokomotiv y solo anotó un gol hasta el momento en Rusia.

Jefferson Farfán se jugará el todo o nada para regresar a la selección peruana en una fecha doble clave para el equipo de todos. El atacante sabe que depende de sus buenas actuaciones retornar y ponerse la '10'.

Las bajas de Paolo Guerrero y la lesión de Raúl Ruidíaz hicieron que Ricardo Gareca mire un poco más lejos para buscar el retorno de elementos que quizás su experiencia es vital en esta clase de partidos.



Jefferson Farfán aún viene realizando la etapa final de la pretemporada del Lokomotiv Moscú de Rusia, tras su renovación por un año más. El 'Tigre' tiene en mente enviar un integrante de su comando técnico a Europa y conversar con el jugador, por ello sabe que tiene estos partidos para agarrar su mejor nivel.

Farfán deberá afrontar 7 partidos antes de conocer la lista de convocados para demostrar que puede ser llamado: la final de la Supercopa de Rusia ante Spartak de Moscú y 6 duelos por la Superliga contra Arsenal Tula, CSKA Moscú, Anzhi Makhachkala, SKA-Energiya, Rubin Kazan y Tosno.

EL DATO

La lista de convocados para los partidos ante Bolivia y Ecuador se conocerá el 14 de agosto.