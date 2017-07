Christian Cueva y su fantástica jugada que casi le da el triunfo a Sao Paulo ante Gremio [VIDEO]

El volante peruano realizó una jugada de crack y dejó servido el gol a Gilberto en los últimos suspiros del partido, pero...

Christian Cueva y su fantástica jugada que casi le da el triunfo a Sao Paulo ante Gremio Creditos : Globoesporte

Christian Cueva está decidido a ser el que fue y Dorival Júnior a recuperarlo en el momento que Sao Paulo más lo necesita. El peruano está recibiendo los mismos y la confianza de su DT, y los frutos ya se están viendo en la cancha.

Si ante Vasco da Gama fue clave con el pase gol a Lucas Pratto, Christian Cueva esta vez ante Gremio casi vuelve a vestirse de héroe con una magnífica acción individual que no supo capitalizar Gilberto.

En los descuentos, Christian Cueva arrancó desde el mediocampo, se sacó a dos rivales, fue en su búsqueda un tercero y también lo superó con un cambio de velocidad. El peruano divisó a Gilberto y sacó el pase filtrado para que su compañero quede cara a cara a la portería.

No obstante, el delantero de Sao Paulo no supo controlar bien el balón y luego fue derribado en el área. Todo el Morumbí pidió penal, pero el árbitro no compró y todo acabó 1-1.

EL DATO:

Sao Paulo es antepenúltimo del Brasileirao con 16 puntos y se encuentra en zona de descenso. Su próximo partido será el sábado ante Botafogo.