Borussia Dortmund: Ousmane Dembélé le dijo "NO" al Real Madrid y Barcelona

Ousmane Dembélé, vinculado con el Barcelona y Real Madrid, despejó todas las dudas respecto a una posible salida del Borussia Dortmund.

Ousmane Dembélé seguirá en el Borussia Dortmund.

El Borussia Dortmund estaba 'sudando frío', pues dos de sus máximas estrellas: Pierre-Emerick Aubameyang y Ousmane Dembélé podrían dejar el Signal-Iduna Park. Sin embargo, ahora pueden volver a respirar. Es que el delantero francés reveló a "Bild" que solo piensa defender los colores de "Las Abejas Asesinas".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Borussia Dortmund desmintió salida de Aubameyang y seguirá jugando en Alemania

"Estas especulaciones no me interesan, siempre hay una gran cantidad de ruido durante el mercado de fichajes. Me siento muy bien aquí. Quiero ganar la Champions y el resto de títulos con el Borussia Dortmund", agregó Ousmane Dembélé al portal alemán "Bild". A sus 20 años se convirtió en la nueva joya de Europa.

Cabe resaltar que el Real Madrid ofreció 90 millones de dólares por el fichaje de Ousmane Dembélé, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Los merengues tenían pensado en juntar al francés con su compatriota Kylian Mbappé, quien ya tiene un acuerdo de verbal para jugar en el Santiago Bernabéu.

NO TE LO PIERDAS: Borussia Dortmund: Mario Götze volvió a los campos de juego tras 5 meses inactivo

Otro que también quedó con los 'crespos hechos' fue el Barcelona. El conjunto azulgrana preguntó por el delantero del Borussia Dortmund ante la inminente salida de Neymar al PSG. Sin embargo, el cuadro alemán convenció a Dembélé para que siga en el club pese a que dichas escuadras le ofrecieron el 'oro y moro'.

EL DATO:

Ousmane Dembélé suma 38 goles con el Borussia Dortmund.