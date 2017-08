Barcelona: Aubameyang alimenta los rumores de la posible llegada de Ousmane Dembélé

El crack del Borussia Dortmund compartió una entrevista donde Dembélé declara su amor por el Barcelona.

Ousmane Dembélé anhela jugar en el Barcelona. Creditos : Internet

Tras la partida de Neymar, Ousmane Dembélé gana enteros para ser el reemplazante del brasileño en el Barcelona. El futbolista francés de 20 años ya fue tanteado a comienzos de temporada, pero los 90 millones de euros en los que lo tasó el Borussia Dortmund hacían inviable la operación, sin embargo, con los 222 millones de la cláusula de 'Ney' lo que más hay es dinero para invertir en el Camp Nou.

TE PUEDE INTERESAR: Fecha, hora y canal del Madrid-Barza por la Supercopa de España

Según prensa catalana, Ousmane Dembélé es uno de los preferidos de la dirección deportiva del Barcelona para que tome la plaza que ha dejado Neymar, sin embargo, aguardan una reunión con el DT Ernesto Valverde para decidir la mejor opción que existe en el mercado.¿

En medio de las especulaciones de la prensa, Ousmane Dembélé ha preferido el silencio, aunque uno de sus mejores amigos acaba de enviar un recordatorio en redes sociales: una entrevista en el que el francés declaraba uno de sus mayores sueños en el fútbol.

Dembélé: “¿Mi sueño? Jugar para el FC Barcelona”.

NO TE LO PIERDAS: Neymar ya tiene fecha de presentación con el PSG

Pierre-Emerick Aubameyang, a través de su cuenta de Twitter, le dio retuit a una vieja entrevista a Ousmane Dembélé cuando militaba en el Rennes, el mismo club que lo vendió al Borussia Dortmund a pedido suyo para crecer deportivamente y no al Barcelona donde prefirió no ir para no estancarse futbolísticamente. Hoy la situación es diferente.

EL DATO:

Ousmane Dembélé anotó 10 goles y dio 20 asistencias durante su primera temporada en el Borussia Dortmund.