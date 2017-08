Neymar Jr se refirió a la foto que publicó Gerard Piqué

En plena conferencia de prensa, Neymar Jr quiso aclarar algunas situaciones que generaron polémica antes de su salida del Barcelona como la foto que publicó en su Instagram el jugador Gerard Piqué

Fuente : EF

La foto que publicó el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué generó mucha polémica mientras se venía negociando el traspaso de Neymar al PSG. El brasileño, se refirió a la controversial imagen en su presentación con el cuadro parisino.

Neymar aclaró que fue una broma de su excompañero en Barcelona. "Fue un momento de broma. Nos juntamos para comer y ahí el acabó poniendo la foto. Estábamos de broma. Yo le pedí que no lo pusiera, no lo tenía claro. Yo no lo sabía y esa ha sido la manera en que Piqué ha expresado sus sentimientos sobre mi situación.", explicó el brasileño.

Se queda. Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique) el 23 de Jul de 2017 a la(s) 1:51 PDT

El nuevo jugador del PSG también se refirió a las comparaciones con Luis Figo (quien dejó Barcelona para jugar en el Real Madrid). "Yo no me equivoqué en nada con el club. Estoy triste por la manera como la mayoría o la minoría de aficionados están pensando así. Todos tienen el derecho de querer quedarse o irse. No somos un robot. Si llega un momento en el que te quieres ir, el jugador tiene todo el derecho. No he sido irrespetuoso con nadie. Le doy las gracias a los jugadores y a toda la afición que me ha recibido bien estos cuatro años", argumentó.

Respecto a los comentarios que lo indican como el jugador más cara de la historia del fútbol, Neymar dijo. "No tengo presión por ser el jugador más caro. Peso y mido lo mismo, 69 kilos... (risas)", expresó.

De otro lado, Neymar podría debutar mañana en la Liga 1 de Francia. PSG bajo el mando de Unai Emery juega este sábado ante Amiens SC en el Parque de los Príncipes desde las 10 a.m.

EL DATO

PSG quedó segundo en la liga pasada. Mónaco le quitó el reinado que fue por cuatro temporadas seguidas.