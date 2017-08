PSG: Dani Alves sorprendió al reconocer que Neymar lo convenció de jugar en Francia

Dani Alves reconoció que estaba en duda en el equipo que ficharía la próxima temporada y fue Neymar quien lo convenció de jugar en PSG.

El lateral brasileño Dani Alves sorprendió hoy con unas declaraciones a la prensa tras el partido liguero contra el Amiens en las que aseguró que fue su compañero Neymar quien lo convenció a él para fichar por el Paris Saint-Germain (PSG).

"No soy yo quien le aconsejó venir, fue él quien lo hizo", dijo Alves tras participar en la victoria de su equipo por 2-0 contra el Amiens.

Según el exjugador de la Juventus, que fue presentado con el PSG hace casi un mes, le está agradecido a Neymar por haberle recomendado ser traspasado al PSG. "No me sorprende que haya venido. No era un plan, pero cuando me aconsejó venir aquí, era porque supuestamente estaba claro que él también quería venir. El niño ha crecido y ahora decide por si solo", opinó el defensor brasileño.



Neymar aseguró ayer en una conferencia de prensa que sólo tomó la decisión de fichar por el PSG en los últimos días, tras pensarlo mucho. Además, Alves estimó que para el Barcelona es doloroso perder a un jugador de su nivel, pero insistió en que ni él ni su compañero se mueven "por el dinero, sino por el desafío, por la pasión del deporte" y que tampoco guardan "rencor" al Barcelona.

EL DATO

Dani Alves lleva marcado un gol con camiseta de PSG.