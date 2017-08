Bayern Múnich y la vez que casi compra a Neymar Jr antes que Barcelona

Bayern Múnich negoció con el Santos la incorporación de Neymar pero al final se negó a pagar los 24 millones de euros que pedía el club brasileño

El futbolista brasileño Neymar Jr pudo tener un futuro inicial fuera del Barcelona. Y es que antes de llegar al cuadro catalán, el Bayern Múnich estuvo muy cerca de hacerse de sus servicios. Lastimosamente el elenco 'bávaro' se negó a pagar 24 millones de euros argumentando que aún no cumplía los 18 años.



En una declaraciones que publica hoy el portal informativo Novilist, Racki afirma que en aquel momento contaba con permiso del representante de Neymar, Wagner Ribeiro, para negociar en su nombre con el club alemán.



Racki recuerda que ya entonces se veía que Neymar "tenía una técnica impecable".



Con ayuda del entrenador italiano Giovanni Trapattoni acordó un encuentro con el entonces director deportivo del Bayern, Christian Nerlinger, a quien quería convencer de que el traspaso de Neymar sería "el negocio del siglo".



"El encuentro con Nerlinger tuvo lugar en Múnich. Anteriormente habíamos hablado en dos ocasiones por teléfono. Me dijo que sabían quién era Neymar, que se trataba de uno de los jóvenes jugadores más talentosos del mundo", indica Racki.



El agente croata asegura que el problema fue los 24 millones que había que pagar por el jugador, incluidas primas y bonus. "Nerlinger me dijo que seguirían su juego, pero que el club no tenía la intención de dar tanto dinero por un jugador que aún no había cumplido los 18 años", cuenta Racki.



EL DATO

El pasado día 3 de agosto, Neymar Jr, exjugador del Barcelona, fichó por el francés Paris Saint-Germain (PSG) por 222 millones de euros por cinco temporadas. EFE