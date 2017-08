Neymar aún no recibe su transfer del Barcelona y peligra su debut en el PSG vs. Guinamp

Neymar ya es jugador del PSG, pero en papeles aún no y no tiene el permiso para siquiera estar en la banca de suplentes. El Barcelona tiene en sus manos la decisión de enviar el pase antes del jueves.

Neymar participó este miércoles en la sesión de entrenamiento del PSG, sin embargo, aun no cuenta con el transfer que lo habilite para estar en la cancha este domingo con el conjunto azul, cuando juegue ante el Guingamp, por la segunda fecha de la Ligue 1. El Barcelona aún no entrega el documento, porque no recibe el dinero por el pago de la cláusula de rescisión.

Según ‘RAC1’, Barcelona sabe que el cheque de los 222 millones de euros por Neymar ingresó la semana pasada a la caja chica del club, pero el monto aún no están en las arcas y hasta que ello ocurra, no darán el transfer el PSG, a pesar de que el jugador se entrena para su debut de este domingo.

Las normas indican que el club originario del jugador tiene un plazo de 7 días para enviar el documento a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que esta haga entrega del mismo a la Federación Francesa, y permitirle al PSG inscribir a Neymar.

Si hasta mañana no llega el transfer, aún existe un tiempo extemporáneo que se cumple el día sábado, sin embargo, si ello no ocurre, el PSG está en la facultad de inscribir a Neymar para el duelo del 20 de agosto ante Toulouse, siempre y cuando, no haya denuncia por parte del Barcelona por no cobrar los 222 millones de euros.

Ahora, si pasado quince días la RFEF concluye que no se entregó el transfer por un conflicto entre Neymar y Barcelona, la FIFA intercede, escucha a ambas partes y comenzaría una lucha legal que podría acabar en dos meses.