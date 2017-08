Premier League: Programación, día y hora de la jornada 1 del torneo inglés

La Premier League comienza este fin de semana y todos los equipos quieren comenzar con el pie derecho. Arsenal y Leicester abren la jornada con un partidazo.

La Premier League comienza este fin de semana. Creditos : Líbero

Las vacaciones van llegando a su fin en Europa y todos los equipos se encuentran en la pretemporada. Algunas ligas del 'Viejo Continente' como la Ligue 1 o el fútbol portugués ya comenzaron y este fin de semana se dará inicio a una de las más importantes del mundo. La Premier League se llevará a cabo desde este viernes con vibrantes encuentros.

La nueva temporada 2017/18 tendrá una apertura de lujo en el Emirates Stadium. Y es que Arsenal se enfrentará al Leicester City este 11 de agosto en un juego que será sin duda el más emocionante de la fecha. Las nuevas contrataciones de cada equipo tratarán de mostrar sus mejores versiones.

El sábado 12 será el plato fuerte desde muy temprano con el partido entre Liverpool y Watford en el Vicarage Road, que tendrá todo el morbo de la posible salida de Philippe Coutinho al Barcelona. Chelsea también tratará de defender su localía frente al Burnley el mismo día para rescatar 3 puntos que lo ayuden a volver a campeonar en el certamen británico.

Manchester City visitará al Brighton en Estadio Amex a las 11.30 a.m. (hora peruana). Pep Guardiola quiere pasar la página y pondrá a todos sus fichajes desde el arranque. El domingo Manchester United buscará olvidar la caída en la Supercopa de Europa y chocará con West Ham en el Old Trafford.

PROGRAMACIÓN - JORNADA 1 (HORA PERUANA)

VIERNES 11 DE AGOSTO

Arsenal vs. Leicester

Estadio: Emirates Stadium

Hora: 1.45 p.m.

SÁBADO 12 DE AGOSTO

Watford vs. Liverpool

Estadio: Vicarage Road

Hora: 6.30 a.m.

Chelsea vs. Burnley

Estadio: Stamford Bridge

Hora: 9.00 a.m.

Crystal Palace vs. Huddersfield

Estadio: Selhurst Park

Hora: 9.00 a.m.

Everton vs. Stoke City

Estadio: Goodison Park

Hora: 9.00 a.m.

Southampton vs. Swansea

Estadio: St. Mary's Stadium

Hora: 9.00 a.m.

West Bromwich Albion vs. Bournemouth

Estadio: The Hawthorns

Hora: 9.00 a.m.

Brighton vs. Manchester City

Estadio: Amex Stadium

Hora: 11.30 a.m.

DOMINGO 13 DE AGOSTO

Newcastle vs. Tottenham Hotspur

Estadio: St. James'Park

Hora: 7.30 a.m.

Manchester United vs. West Ham

Estadio: Old Trafford

Hora: 10.00 a.m.