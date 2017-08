Manchester City vs. Brighton EN VIVO ONLINE: partido de la primera fecha de Premier League [Hora y canal]

Manchester City y Brighton se enfrentan este sábado por la primera fecha de la Premier League. El partido se jugará en el Estadio Falmer a las 11:30 horas.

Manchester City visita este sábado al Brighton por la primera jornada de la Premier League. El partido, que se jugará en el Estadio Falmer, está programado para las 11:30 horas y será transmitido en vivo y en directo por la señal de ESPN.

El equipo de Josep Guardiola quiere olvidar la desastroza campaña que realizó en la temporada pasada y ahora intentará conseguir sus tres primeros puntos fuera de casa para encaminarse rumbo al título de la liga. El técnico español ya definió su equipo.

Pep apostará por un tridente que le ha dado buenos resultados durante la pretemporada. Danilo, Gabriel Jesús y Sergio Aguero comandarán el ataque ciudadano ante el Brighton. El belga Kevin De Bruyne será el encargado de administrar el juego en el medio campo.

Por su parte, el Brighton no podrá contar con su flamante refuerzo José Izquierdo, quien llega procedente del Brujas de Bélgica. Tampoco estarán Sam Baldock y Beram Kayal, quienes no han podido recuperarse de una lesión. El técnico Chris Hughton no le teme al equipo de Guardiola.

POSIBLES ALINEACIONES

Brighton: Ryan; Bruno, Duffy, Dunk, Suttner; Marzo, Propper, Stephens, Brown; Bruto; Murray.

Manchester City: Ederson; Kompany, Stones, Otamendi; Walker, Silva, Touré, De Bruyne, Danilo; Jesús, Aguero.