Antonio Conte exige fichajes al Chelsea: Sergi Roberto, el apuntado desde Barcelona

El DT del Chelsea aseguró que necesitan refuerzos para retener el título de la Premier League. Sergi Roberto, su último pedido a Abramovich.

Una dura misión tiene el Chelsea para la Premier League 2017-18: retener la corona ante varios clubes que apuntan al título como el Manchester City de Guardiola, el Liverpool de Klopp, el Manchester United de Mourinho, el Tottenham de Pochettino, entre otros. El vigente campeón apenas ha fichado a Willy Caballero, Antonio Rüdiger, Tiemoué Bakayoko y Álvaro Morata, pero ya vendió a Nemanja Matic, Diego Costa tiene un pie fuera del club y Eden Hazard, su principal figura, tiene todavía para un par de meses de baja.

Tras perder la Community Shield ante el Arsenal, Antonio Conte ha declarado abiertamente la necesidad de fichajes. "Esta liga no es fácil; hay seis equipos muy fuertes y has de estar preparado. Necesitamos refuerzos para intentar retener el título, de eso no hay duda", sostuvo. "Espero que podamos mejorar la plantilla. El mercado no está cerrado todavía y queremos ser competitivos y luchar por el campeonato. El club sabe cuales son mis prioridades", abundó.

Desde España sostienen que uno de los fichajes a los que se refiere Antonio Conte es Sergi Roberto, polifuncional jugador del Barcelona. Según 'Sport', el DT del Chelsea le pidió a la dirigencia londinense que se contacte con su par catalán y con el futbolista de 25 años para agilizar las negociaciones por una debilidad del estratega italiano e ideal para sus planteamientos. Desde Inglaterra están dispuestos a pagar su cláusula de rescisión tasada en 40 millones de euros.

Y es que Sergi Roberto puede desempeñarse como lateral derecho o como volante central, precisamente dos posiciones en las que se encuentra huérfano el Chelsea: en el primero ante el no fichaje del deseado Danilo y en el segundo tras la venta de Nemanja Matic al Manchester United.

De acuerdo a la última portada del diario catalán, Sergi Roberto quiere seguir en el Barcelona, pero -tras no jugar mucho en los últimos amistosos del equipo de Ernesto Valverde- se reunirá en los próximos días con la dirección deportiva si será protagonista en el centro del campo, demarcación en la que quiere jugar tras ser alternado como lateral derecho en la última temporada y en la posición en la que ya no tiene sitio debido a la presencia de Aleix Vidal y Nelson Semedo.

Aparte del Chelsea, Juventus y Manchester United son los otros clubes que quieren a Sergi Roberto.