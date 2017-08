PSG hace escarnio de la derrota del Barcelona sobre el Real Madrid. El equipo parisino esta foto de Neymar en redes sociales.

PSG utiliza esta foto de Neymar para burlarse del Barcelona

PSG parece no tener reparos en ir en contra del Barcelona. Y es que primero le arrebató arrebató a uno de sus jugadores más importantes y ahora se burló del cuadro catalán por la derrota sufrida a manos del Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

Mientras el Barcelona perdía 2-0 en el Santiago Bernabéu, el conjunto parisino publicó en sus redes sociales una fotografía de Neymar. Esto no tendría nada de malo sino fuera porque el brasileño sale de lo más feliz, riéndose en pleno entrenamiento del PSG.

La imagen fue interpretada por los hinchas como una especie de burla, pues desde que partió Neymar el club catalán apenas ha conseguido un triunfo en cuatro partidos. Fue ante el Chapecoense por 5-0 por el Trofeo Joan Gamper 2017.

Lo cierto es que la estrella brasileña ha confesado después de su debut que es feliz en París. Y señaló que no fue un error salir del Barcelona. "Me siento muy bien aquí, he decidido tomar este reto y voy a trabajar por ello", había dicho el atacante del Scratch.

EL DATO

El pase de Neymar al PSG costó 222 millones de dólares. Es el traspaso más caro de la historia del fútbol.