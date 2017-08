The Best 2017: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, candidatos de lujo ¡Mbappé excluído por la FIFA!

The Best 2017 se entregará este 27 de octubre en Mónaco. Los candidatos a mejor jugador de la FIFA son Ronaldo y Messi, pero la exclusión que llama la atención es la de Kylian Mbappé.

The Best 2017 se entregará este año, a finales de octubre, y por tal motivo la FIFA dio a conocer a los candidatos a mejor jugador de la temporada. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, como era de esperarse, comandan la lista, sin embargo, quien no está considerado, a pesar de su buena campaña, es el francés Kylian Mbappé.

A pesar de que es pretendido por medio Europa, Mbappé no figura en la lista final de candidatos a The Best 2017, en la que destacan los jugadores del Real Madrid y Barcelona, protagonistas de las últimas temporadas en el viejo continente.

CANDIDATOS A MEJOR JUGADOR DE LA FIFA

Pierre Emerick Aubameyang - Borussia Dortmund

Leonardo Bonucci - AC Milán

Gianluigi Buffon - Juventus

Dani Carvajal - Real Madrid

Cristiano Ronaldo - Real Madrid

Paulo Dybala - Juventus

Antoine Griezmann - Atlético de Madrid

Eden Hazard - Chelsea

Zlatan Ibrahimovic - Agente libre

Andrés Iniesta - Barcelona

Harry Kane - Tottenham

N´Golo Kante - Chelsea

Toni Kroos - Real Madrid

Robert Lewandowski - Bayern Múnich

Marcelo - Real Madrid

Lionel Messi - Barcelona

Luka Modric - Real Madrid

Keylor Navas - Real Madrid

Manuel Neuer - Bayern Múnich

Neymar - PSG

Sergio Ramos - Real Madrid

Alexis Sánchez - Arsenal

Luis Suárez - Barcelona

Arturo Vidal - Bayern Múnich

Por otro lado, también se dio a conocer la lista de candidatos a Mejor Técnico. Zidane, Jardim y Löw son los principales rostros de la categoría, luego de sus notables campañas al mando del Real Madrid, Mónaco y la Selección Alemana, respectivamente.

CANDIDATOS A MEJOR TÉCNICO DE LA FIFA

Massimilano Allegri - Juventus

Carlo Ancelotti - Bayern Múnich

Luis Enrique - Barcelona

Pep Guardiola - Manchester City

Leonardo Jardim - Mónaco

Joachim Löw - Selección Alemana

José Mourinho - Manchester United

Mauricio Pochettino - Tottenham

Diego Simeone - Atlético de Madrid

Tite - Selección de Brasil

Zinedine Zidane - Real Madrid

CANDIDATOS A MEJOR TÉCNICO DE LA FIFA - FÚTBOL FEMENINO

Xavi Llorens, Olivier Echouafni (Selección francesa) Emma Hayes (Chelsea Ladies) Ralf Kellermann (VfL Wolfsburg) Nils Nielsen (selección danesa) Florence Omagbemi (selección nigeriana) el gran favorito al premio Gérard Prêcheur Olympique de Lyon) Dominik Thalhammer (selección austríaca) Sarina Wiegman (selección holandesa) y Hwang Yong-Bong (selección de Corea del Norte).

CANDIDATAS A MEJOR JUGADORA DE LA FIFA

Deyna Castellanos, Lucy Bronze, Pernille Harder, Sam Kerr, Carli Lloyd, Dzsenifer Marozsan, Lieke Martends, Vivianne Medema, Wendie Renard y Jodie Taylor aspirarán al The Best a la mejor jugadora del planeta.