Barcelona y los fichajes más caros de su historia

Los catalanes dejaron de ver La Masía y ahora se enfocan en el mercado. Dentro del Top 10 de sus fichajes más caros figuran 4 brasileños con Coutinho a la cabeza.

Atrás quedaron los años cuando el Barcelona era una potencia de las canteras de Europa por los cracks que producía en La Masía. Los recientes fichajes de Paulinho (US$ 48 millones), Ousmane Dembélé (126) y ahora Philippe Coutinho (192) demuestran que la directiva ahora prefiere usar la billetera.

Solo basta con revisar la reciente renovación del contrato de Messi (US$ 84 millones brutos al año) para darse cuenta que detrás de Lionel no existen otros canteranos estelares. Por algo jugadores como Gerard Deulofeu, Rafinha o Sergi Roberto no son muy tomados en cuenta por el técnico Ernesto Valverde en la campaña.

Además, los recientes informes en España indican que Antoine Griezmann se vestirá de “blaugrana” el próximo mes de junio por US$ 120 millones. Si bien el presente indica que Coutinho se ha convertido en el jugador más caro de la historia del Barcelona, esto no siempre garantiza el éxito y ya lo vivieron con otros talentosos como Marc Overmars, Javier Saviola o el propio Arda Turan.

Al “Pequeño Mago” se le presentan interesantes retos: 1) mantener la tradición brasileña que dejaron Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho y Neymar; 2) ganar todos los títulos y premios posibles para compensar el costo de su alto fichaje; 3) ser el sucesor de “Ney” y adaptarse al ataque con Dembélé, Suárez y Messi: la “CDSM”; y 4) convertirse en goleador, ya que no hizo más de 54 tantos en 6 temporadas -y media- en el Liverpool.

En tanto, el cuadro catalán también sube al podio de fichajes invertidos en una sola temporada: US$ 376 millones, superando al Real Madrid (US$ 310 millones) del 2009-2010