Heynckes: "¿Lewandowski? El Bayern no vende a los mejores"

El DT del Bayern Múnich se pronunció sobre los rumores que colocan al delantero polaco en el Real Madrid.

Los rumores sobre el futuro de Robert Lewandowski están a la orden del día. Tras cambiar de agente, desde Polonia relacionan aquel movimiento con un posible fichaje por el Real Madrid.

Enterados de los rumores, desde el Bayern Múnich no contemplan la salida de Robert Lewandowski, uno de los futbolistas más en forma del equipo de Jupp Heynckes.

"El Bayern no es un club que venda a sus mejores jugadores. Los mejores del club se quedan aquí", sostuvo el DT alemán.

Aparte de la notoriedad que ha significado que Lewandowski haya dejado de trabajar con Cezary Kucharski para empezar con Pini Zahavi, desde Polonia afirman que el Real Madrid ya prepara una oferta de 150 millones por el goleador del Bayern Múnich.

"No puedo imaginar que haya una oportunidad para él de dejar el Bayern. Creo que no hay nada malo en que un jugador cambie de agente. No juzgo las razones. No significa nada para nosotros", sentenció.

Robert Lewandowski lleva 29 goles en la temporada y se ubica en el top5 de máximos anotadores en competencias europeas.