Barcelona: Ernesto Valverde habló sobre la dura derrota contra la AS Roma

Barcelona jugará este sábado ante el Valencia, siendo este su primer partido después de la debacle que significó la eliminación de la Champions League a manos de la AS Roma.

Ernesto Valverde dio una conferencia de prensa previa al partido ante el Valencia. Fuente : Agencias

Ernesto Valverde dio este viernes una conferencia de prensa y dijo que entiende que las críticas más ácidas sobre él luego de la eliminación del Barcelona de la Champions League frente a la AS Roma.

“No sé si me siento señalado pero imagino que sí. Cuando firmas un contrato con un equipo con el Barça sabes que es así. Va con el cargo”, declaró el estratega del cuadro azulgrana, quien también dijo cómo se siente tras la dura derrota.

“Estoy bien. No es el peor momento en mi carrera deportiva, seguro. Evidentemente es un momento malo, no voy a negarlo, pero estamos todos para lo mismo, para ganar partidos. Cuando ganamos estamos contentos y cuando perdemos es cuando hay que juntarse más”, agregó el entrenador vasco, quien además dijo que nunca subestimaron a la 'Loba'.

“Creo que desde el principio sabíamos de la dificultad de la AS Roma. En la ida hicimos un 4-1 y en la vuelta repetimos el equipo y ellos se reforzaron mucho. Nos metieron el primer gol y no supimos salir de la presión ,pero no pensamos que hemos infravalorado al rival”, dijo 'Txingurri'.

Recordemos que el Barcelona tendrá acción este sábado (9:15 a.m.) ante el Valencia en el Camp Nou por la jornada 32 de la Liga Santander.

“Estamos tocados, pero con ganas de que el balón empiece a rodar otra vez. La reacción del público irá en función de la reacción que tengamos nosotros y de nuestra puesta en escena. Nos quedan diez puntos para ser campeón de Liga”, culminó.

EL DATO

Barcelona jugara el 21 de abril (próximo sábado) la final de la Copa del Rey ante el Sevilla en el Wanda Metropolitano de Madrid.