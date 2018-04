Manchester United vs. Albion VER EN VIVO ONLINE por DIRECTV: Partido por la Premier League

Manchester United y Albion se miden este domingo en el Old Trafford en un partido por la fecha 34 de la Premier League. Transmisión va a las 10.00 a.m. (hora peruana) por DirecTV.

Manchester United vs. Albion por la Premier League Creditos : AP

Manchester United recibirá este domingo 15 de abril en el Old Trafford al West Bromwich Albion en un choque correspondiente a la jornada 15 de la Premier League. Partido se realizará desde las 10.00 a.m. (hora peruana) y se podrá EN VIVO y EN DIRECTO por señal de DirecTV y por Libero.pe.

El conjunto dirigido por José Mourinho viene de vencer el derbi ciudadano al Manchester City, que derrotó por 3-1 al Tottenham y está a un paso de ser campeón del fútbol inglés. Sin embargo, eso pasará este fin de semana solamente si los 'Diablos Rojos' pierden; por eso saldrán con todo a ahogarle la fiesta a los de Pep Guardiola.

TE PUEDE INTERESAR: Manchester United: 400 millones de euros por Neymar

Albion, por su parte, se encuentra en el último puesto de la tabla de posiciones con 21 puntos y no sabe lo que es ganar desde el pasado 13 de marzo. Desde aquella victoria frente a Brighton ha acumulado 8 derrotas y dos empates. Justamente viene de igualar contra Swansea el sábado anterior.

NO TE LO PIERDAS: Manchester United: Sánchez es elogiado por Mourinho por sus últimas actuaciones

HORARIOS DEL MANCHESTER UNITED VS ALBION

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 a.m.

Estados Unidos: 10.00 a.m. (ET) / 1.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 a.m..

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 p.m.(Al día siguiente)

CANALES DEL MANCHESTER UNITED VS ALBION

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

República Dominicana: Sky HD, SKY Planeta Fútbol, Flow Sports 1, Flow Sports Premier

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Francia: SFR Sport 1

Alemania: DAZN Europe

Guatemala: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport 3 HD Italia

México: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Países Bajos: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Panamá: Sky HD, Flow Sports App, Flow Sports 1, Flow Sports Premier, SKY Planeta Fútbol

Portugal: Sport TV3

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: Movistar+, Movistar TV Fútbol

Trinidad y Tobago: Flow Sports 1, Flow Sports App, DIRECTV Sports Caribbean, Flow Sports Premier

Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Premier League, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, BBC Radio 5 Live

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, NBCSN, NBCSports.com, fuboTV, NBC Sports Live

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes