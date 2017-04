Cristiano Ronaldo perdió ante Lionel Messi en el clásico español, pero lo golea en seguidores y ganancias en redes sociales. Su look “metrosexual” marca la diferencia.

¿Por qué Cristiano Ronaldo es el futbolista más exitoso en redes sociales?

En redes sociales hay un campeón y ese es Cristiano Ronaldo. El portugués es el futbolista mejor pagado del mundo gracias a las ganancias que ha sumado el último año en Facebook, Twitter e Instagram, las plataformas digitales que más alcance tienen en el planeta.

Según da cuenta un informe de la prestigiosa revista Forbes, CR7 ha publicado 225 menciones que le generaron un valor de 176 millones de dólares, una cifra récord que lo encumbra como el más mediático y rentable de todos los tiempos.

Forbes también precisa que entre su sueldo y las bonifiaciones que recibe en Real Madrid, además de los millones que factura en contratos publicitarios, el portugués se embolsó 88 millones de dólares desde abril de 2016 a la fecha.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid: Cristiano Ronaldo vio a actriz Julia Roberts en camerinos y así fue su reacción [VIDEO]

El luso, quien jugará las semifinales de la Champions y se encamina a ganar su quinto Balón de Oro, tiene contrato con Real Madrid hasta el 2018, con un compromiso de pago anual cercano a los 60 millones de dólares. Estos son datos alucinantes que ni siquiera pueden ser opacados por la derrota de ayer en el clásico, donde fue ampliamente superado por Lionel Messi.

A propósito de la “Pulga”, ocupa la segunda posición de ranking a una distancia realmente considerable ya que solo ha sumado un poco más de 19 millones de dólares por sus menciones en redes, apenas un 10 por ciento de lo que genera su archirrival en los campos de juego. En seguidores, Messi está más atrás de CR7 con 100 millones menos de followers en redes sociales.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid vs. Barcelona: La reacción de Cristiano Ronaldo cuando Lionel Messi anotó el gol del triunfo [VIDEO]

Según explica Forbes, la gran distancia que tiene Cristiano Ronaldo se debe a que no solo transmite la imagen de un jugador exitoso, sino también la de modelo. Es un sex symbol, un metrosexual al que buscan las marcas más famosas. Y al ser “arreglado” los anunciantes “pagan capricho” por él. Eso no ocurre con Messi cuya apariencia no ayuda para ser vendible en el mundo fashion.

La “Pulga” ha sufrido un cambio radical de look, escondiendo las orejas, perfilando la nariz, recortando el cabello, cambiando el color del mismo y luciendo una barba que lo hace lucir más varonil, pero esos detalles no le alcanzan para destronar al “siempre guapo” Cristiano Ronaldo.

Quien va tercero, y pisando los talones a “Lío” es Neymar, su compañero de equipo en el Barza con 158 millones de seguidores, un poco más que Messi, y casi 17 millones en ganancias. Los entendidos en Forbes afirman que a “Ney” lo ayuda su aspecto jovial que lo posiciona facilmente en el cotizado universo de consumidores con menos de 20 años.

EL DATO

En 2016, Cristiano Ronaldo le hizo ganar a Nike más de 500 millones de dólares solo en redes sociales.

Cristiano Ronaldo es el primer deportista en alcanzar los 200 millones de seguidores entre Facebook, Twitter e Instagram.

El astro portugués gana cada día alrededor de 135 mil seguidores en las redes sociales.

El goleador del Real Madrid tiene más de 109 millones de seguidores en Facebook.

Entre los seguidores de Cristiano figuran Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant y Steph Curry.

La diferencia de seguidores entre CR7 y Lionel Messi Messi es de 120-8 millones a favor del jugador del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo es el deportista más popular en redes sociales.

Marisa Mendes, hija de Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, es quien administra las redes sociales del crack portugués.