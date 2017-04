Real Madrid: Gareth Bale un mes de baja y se pierde las semifinales de Champions League

Tras ser expuesto en el clásico, Gareth Bale sufre lesión de grado 2 en el sóleo que ya dañado en ocho ocasiones. Recién para la final de la Champions League llegaría, si es clasifica el Real Madrid.

Fuente : AP

Aunque el Real Madrid no ha emitido un comunicado oficial respecto a cuánto tiempo estará baja Gareth Bale, según el medio AS, el galés estará de baja de 3 a 4 semanas debido a una lesión de grado 2 al sóleo y no estaría apto para jugar las semifinales de la Champions League ante Atlético Madrid (2 y 10 de mayo).

Como recordarán, Gareth Bale fue titular en el Real Madrid para enfrentar al Barcelona. Sin embargo, a los 35' se fue lesionado del tobillo derecho. Esta es la octava vez que el galés tiene una lesión en el sóleo. Seis en la izquierda y dos en la derecha. Desde que fichó por el Real Madrid (2013), es su decimoséptima lesión.

“Ojalá que esté antes del final de Liga. Grado 2, sí. Pero los médicos me dicen que es poca cosa, yo confío en los trabajadores de aquí. Luego veremos el día a día”, sostuvo Zinedine Zidane quien confía que Gareth Bale regrese pronto a los campos.

Gareth Bale se perdió dos encuentros por un edema en el sóleo - Gijón y Bayern Múnich-. Sin embargo, el galés quiso jugar el clásico pese a que los médicos le dijeron que pondría en riesgo a acrecentar su lesión. Duró solo 35' y evidenció que no estaba recuperado.

EL DATO

Real Madrid ahora se alista para medirse este miércoles 26 de abril al Deportivo La Coruña y tres días después recibirá al Valencia por la Liga Santander.