Liverpool: Futbolista 'Red' anotó el ¡GOL DEL AÑO! en la Premier League [VIDEO]

Un jugador del Liverpool se mandó con una espectacular chalaca al borde del área y marcó la pintura de la Premier League.

En el Liverpool vs. Watford, Emre Can se metió el golazo de la Premier League. Creditos : Captura

Liverpool y Watford cerraron este lunes la jornada 35 de la Premier League. El cuadro de Jürgen Klopp sacó un importante victoria de visita que lo dejan en la tercera casilla en la tabla de posiciones. Emre Can marcó el gol de la fecha e incluso se perfila como el mejor del año.

La maravillosa anotación del futbolista alemán llegó en el último minuto del primer tiempo. Con este golazo de otro mundo, los 'Reds' se aseguran un boleto a la próxima edición de la Champions League. Sin embargo, Manchester City le sigue los pies y no pueden cometer ni un error.

Lucas Leiva se paró en el mediocampo y lanzó un centro al corazón del área. Can sin pensarlo dos veces, saltó de espaldas y le pegó a la pelota en el aire, ante la sorpresa de todos. El portero rival no se esperó una tremenda chalaca y saltó con todo, pero no llegó pues el remate se fue al ángulo.

La anotación del jugador teutón dio la vuelta al mundo y sin duda alguna fue el mejor del fin de semana. Muchos ya lo ponen en el top 5 del 2017. Cabe mencionar que faltan solamente 3 fechas para que termine el torneo del fútbol inglés.

EL DATO

Emre Can llegó al Liverpool en junio del 2014 procedente del Bayer Leverkusen.