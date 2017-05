WWE: Charlotte fue víctima de filtración de fotos íntimas

La hija de Ric Flair, Charlotte, pasa por un duro momento luego de que se circularan fotografías en las redes. La diva de WWE aparece tomándose selfies estando desnuda.

Primero fue Nikki Bella, luego se formó un mayor escándalo con Paige. Ahora, la nueva víctima de las divas de la WWE es nada menos que la famosa hija de Ric Flair, Charlotte. La excampeona de la categoría femenina, que hoy por hoy espera regresar a la cima bajo la marca SmackDown Live, sufrió la filtración de sus fotografías privadas.

No se sabe el cómo estas personas lograron invadir la privacidad de Charlotte. Lo cierto que son cerca de 11 fotos tomadas del móvil de la luchadora de la WWE que aparecen en las redes sociales. Algunos hablan de que hay un video como ocurrió en el caso de Paige donde aparece en una comprometedora escena a lado de Xavier Woods, miembro del equipo The New Day.

Sin embargo, nada referente a un video de contenido sexual ha sido confirmado. Charlotte aún no se ha pronunciado por la difusión de estas imágenes, tampoco Ric Flair y la WWE.

Entre sus logros de Charlotte Flair se destacan un reinado como Campeona Femenina de NXT, uno Campeona de Divas de WWE, siendo la última campeona de este título y cuatro reinados como Campeona Femenina de RAW.