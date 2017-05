Lionel Messi rechazó primera oferta de renovación del Barcelona

Padre de Lionel Messi se negó a firmar la primera oferta de renovación con el Barcelona que ascendía de 30 a 35 millones de euros anuales en la última temporada.

Le dijo que no. El diario AS reveló que Lionel Messi por medio de su padre Jorge, no quiso firmar la primera oferta de renovación que le hizo llegar el cuadro del Barcelona que tenía pensando alargar su vinculo hasta el 2022.

El diario AS confirmó que Lionel Messi se negó afirmar su nuevo contrato que estipulaba un salario de 30 millones de euros y que alcanzaba los 35 al final de la última temporada de renovación.

La misma información fue refrendada por la cadena ESPN, que indica que un familiar cercano al argentino, contó que el elenco 'catalán' recibió la negativa de renovación de Lionel Messi. "Pese a la repercusión que puede tener esta negativa, en el club azulgrana siguen trabajando en el tema con mucha calma. En diciembre eran “muy pesimistas” ante el tema, y semanas atrás comenzó a “cambiar esa perspectiva dentro del despacho presidencial del Camp Nou”, explicaron a AS fuentes cercanas a Bartomeu.



El medio español afirma que el padre de Lionel Messi tendría una nueva reunión con el presidente del Barcelona, Bartomeu para dejar en claro algunas temas del nuevo contrato donde una de las cláusulas importantes es de la 'seguridad fiscal' que tiene como prioridad el jugador argentino. Esto debido a los problemas que viene teniendo con la Hacienda española.

La negativa de Lionel Messi alienta a los equipos grandes de Europa que buscan hacerle un beneficio contrato al argentino que tiene vínculo con el Barcelona solo hasta el 30 de junio de 2018.

EL DATO

Lionel Messi viene cumpliendo una brillante temporada con el Barcelona donde tiene marcado 33 goles y 11 goles en Champions League.