Real Madrid: Olympique de Marsella tiene en carpeta a Álvaro Morata

Director deportivo del Olympique de Marsella aseguró si Álvaro Morata es puesto a la venta por 30 millones, hará lo posible por llevarlo a la liga de Francia.

Olympique de Marsella no quiere armar un equipazo para la siguiente temporada pero si tiene claro que buscar dar pelea al PSG en la liga de Francia. Por ello, el director deportivo Andoni Zubizarreta le puso la puntería al español Álvaro Morata quien saldría del Real Madrid.

Andoni Zubizarreta dio unas declaraciones para ‘Journal du Dimanche’ donde habló sobre la posibilidad de que el Real Madrid ponga en venta a Álvaro Morata por quien podrían pagar 30 millones de euros. “Mi prioridad es hacer un equipo fuerte, pero no pretendo encontrar un jugador que venda camisetas. Obviamente si mañana me entero que Morata está a la venta por 30 millones de euros iré a por él. Pero no creo que eso ocurra”, sostuvo el ex directivo del Barcelona.

Olympique de Marsella se encuentra en el puesto cinco de la liga de Francia. A falta de dos fechas para el término de la Liga de Francia, lucha por clasificar a una Europa League.

De otro lado, Álvaro Morata lleva anotado 15 goles en la Liga Santander y es un delantero que puede ayudar al cuadro francés a hacerle pelea al PSG que es el monarca en su liga. Claro, todo depende si es que llega el español.

Andoni Zubizarreta estuvo como director deportivo del Barcelona desde el 2010 al 2015 que fue sustituido. Armó el equipo durante la permanencia de Pep Guardiola con quien ganó varios títulos locales e internacionales.