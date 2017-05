Atlético Madrid: Crack francés sería el fichaje bomba de Diego Simeone [VIDEO]

El entrenador del Atlético Madrid desea a como de lugar a la estrella del Olympique de Lyon para la siguiente temporada.

Alexandre Lacazette con pie y medio en el Atlético Madrid. Creditos : AP/Composición

El mercado de pases está a la vuelta de la esquina y tras una irregular campaña, Atlético Madrid prepara una fuerte suma para varios fichajes bombas. Alexandre Lacazette es el objetivo del cuadro español para la próxima temporada 2017/18.

No es la primera vez que el dos veces subcampeón de la Champions League trata de hacerse con los servicios del crack del Olympique de Lyon. Sin embargo, tras grandes campañas con el el club francés, Lacazette desea emigrar y en una entrevista elogió a todo el plantel 'Colchonero'.

"Sí, me gusta, hay grandes jugadores, un gran entrenador, un gran público y allí está Antoine Griezmann. Veremos lo que se presenta al final de temporada y reflexionaré. Hay cosas, pero la prensa habla de muchos clubes. Solo me fío de lo que me dice mi agente y veremos", sostuvo el jugador 'Galo'.

Lacazette nació futbolísticamente en el Lyon donde obtuvo una Copa y una Supercopa de Francia en el 2012. Asimismo, fue goleador de la Ligue 1 en el 2015. Esta temporada, llegó hasta las semifinales de la Europa League, donde fue eliminado por Ajax.

"No me escondo, he hecho mucho por el club y me gustaría buscar otra cosa lejos, pero no es irme por irme. Tampoco será un hasta siempre", agregó el delantero europeo a una televisión local.

EL DATO

Alexandre Lacazette anotó 35 goles en esta temporada 2016/17 con el Olympique de Lyon.