Barcelona: Gerard Pique reveló sus candidatos para llevarse el Balón de Oro 2017

El defensor del Barcelona destacó a sus favoritos para la próxima edición del Balón de Oro y habló sobre su futuro.

Gerard Pique cree que Buffon y Messi deben competir para el Balón de Oro 2017. Creditos : AP

Barcelona se quedó a 3 puntos de coronarse campeón de la Liga Santander y Real Madrid se quedó con título luego de cuatro temporadas. Uno de los líderes del cuadro catalán es Gerard Piqué, quien estuvo ausente en las últimas 2 jornadas a causa de problemas estomacales. Sin embargo, habló para Premium Sport de Mediaset Italia y tuvo fuertes comentarios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Antoine Griezmann sobre posibilidad de llegar al Manchester United "De 1 a 10, doy un 6 a fichar por el United"

El central 'Blaugrana' no quiso hablar de los cánticos hacia él en las celebraciones de los jugadores 'Merengues'. Asimismo, reafirmó que Lionel Messi continúa siendo el mejor futbolista del planeta y lo perfiló como posible ganador al Balón de Oro 2017 junto a Gianluigi Buffon.

"(Messi) Ha hecho una temporada fantástica y se lo merece. Va a ganar la Bota de Oro y siempre he dicho que es el mejor jugador del mundo", sostuvo la pareja de Shakira. Cabe mencionar que el argentino quedó como el goleador de la liga española con 25 goles.

"(Buffon) Ha ganado la Liga y la Copa, si ganara la Champions ganaría el triplete. Sería bonito que un portero volviese a ganar un Balón de Oro", agregó Piqué. El popular 'Gigi' nunca ha ganado la Liga de Campeones y quedó en dos oportunidades en el segundo lugar.

NO TE LO PIERDAS: Twitter: CMD sorprendió y cambió de nombre tras 20 años

EFE

¿SE QUEDA O SE VA?

"Me gustaría retirarme en el Barça, es la ciudad y el club de mi vida. El día que no me sienta bien tocará colgar las botas. Me gusta el fútbol italiano, pero mi amor por el Barça es muy grande", manifestó el zaguero español.

PRONÓSTICO SOBRE LA CHAMPIONS

Piqué aclaró que Juventus es un fuerte candidato para quedarse con la Orejona este año y que le gustaría que campeones. Esto era de esperarse dado su rivalidad que mantiene con el club madrileño.

"Tienen grandes jugadores como Buffon, que lleva una gran carrera pero que no ha ganado nunca la Champions, o Dani Alves que es excompañero nuestro. Creo que estaría bien que la ganara pero es una final y seguro que puede ganarla cualquiera de los dos", finalizó.

EL DATO

Gerard Piqué debutó profesionalmente en el Manchester United en el 2004.