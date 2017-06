Barcelona: el mensaje de bienvenida de Pep Guardiola a Valverde tras firmar por el 'Barza'

Pep Guardiola saludó la llegada de Ernesto Valverde al Barza. El ex técnico del Athletic fue presentado en el Camp Nou.

Tras ser oficializada la llegada de Ernesto Valverde al banquillo del Barcelona, los mensajes de felicitación y bienvenida no han dejado de llegar para el ex DT del Athletic de Bilbao, uno de los más conformes con su llegada es Pep Guardiola, quien ha llenado de flores a Valverde.

El ex técnico 'cule', de éxitoso paso por el club, compartió vía twitter un mensaje donde señala que es un buen técnico y le desea suerte. "Buen técnico y sobre todo un buen tipo que merece lo mejor. ¡Suerte!", señala el tuit del DT del Manchester City.

Ernesto Valverde fue presentado en sociedad hoy en el Camp Nou tras estampar su rúbrica para luego ofrecer una conferencia de prensa donde se dirigió a la nación 'culé'.

Buen técnico y sobre todo un buen tipo que merece lo mejor. ¡Suerte!

A good coach but above all a good man who deserves the best. Good luck! https://t.co/IAjX7vmMqS