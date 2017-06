Real Madrid vs. Juventus: repasa el once titular más caro de la final de la Champions League

La final de la Champions League se juega este sábado, tiene un valor 583 millones de euros, el once ideal más caro lo integran 9 jugadores del Real Madrid y 2 de la Juventus.

Duelo de millones. Este sábado desde la 1:45 de la tarde, Real Madrid se enfrenta a la Juventus por la final de la Champions League. Sin embargo, en el campo no solo serán once contra once jugadores, sino que habrá una rivalidad por los millones de diferencias que vale cada uno.

según el valor de cada jugador, el once más caro de la Champions League lo integran 9 futbolistas del Real Madrid y solo dos de la Juventus. Keylor (18 millones); Carvajal (30), Bonucci (40), Ramos (40), Marcelo (32); Kroos (60), Modric (45); Bale (90), James (50), Cristiano (100); e Higuaín (70). En total, 580 millones de eruos.

Sin embargo, sí se quiere copar el plantel, el Real Madrid es mucho más caro que los italianos. El plantel español está valorizado en 764,80 millones de euros contra los 450,80 millones de la Juventus. Es decir, existe una aplanadora diferencia económica que asciende a un 41% más a favor de los merengues.

Mientras tanto, los futbolistas que más han levantado su valor económico son: Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, los argentino pueden ser valorizado hasta en un 50% más de lo que están tazados.

Mientras tanto, el jugador que más bajó su costo es James, el colombian bajó en un 37% su valor teniendo una pérdida de 30 millones más que cualquier otro jugador que estará en la final de la Champions League.

DATO:

Al margen del valor que tenga cada jugador, la final promete paralizar el mundo, la Juventus busca ganar su tercera Champions, mientras que el Madrid su duodécima.