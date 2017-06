Diego Costa no se calla y le responde con polémica frase a Antonio Conte [VIDEO]

"En la vida hay personas buenas y malas" dijo Diego Costa tras el encuentro ante Macedonia con España por las Eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.

Diego Costa fue claro a la forma que el entrenador del Chelsea, Antonio Conte, le dio a conocer - por medio de un mensa de texto- que no contará con él para la próxima temporada. El hispano-brasileño considera que hay forma para comunicarle algo a un jugador. "Las cosas no funcionan de esa manera, no puedo decir que me quedo. Hay que ser justo, cuando hay una pelea justa te quedas y luchas pero si no tienes que irte", sostuvo.

El delantero confirmó que no seguirá en el Chelsea y que se va con la tranquilidad del cariño que siente del vestuario. "No me ha decepcionado Conte. En la vida hay personas buenas y malas. Me quedo con lo bueno. No digo que sea malo, yo me quedo con lo bueno de todo", expresó.

Sobre la decisión de Antonio Conte de no contar con él, dijo. "Hay que preguntarle por lo que ha pasado, es entrenador y si tiene la opción de fichar a otro y no quiere tener problemas con un jugador importante es normal pero hay maneras de hacer las cosas. Gracias a dios no me faltan equipos, el Chelsea no me quiere allí y voy a buscar la mejor opción para mí", explicó.

Luego agregó. "Lo más importante es que todos mis compañeros me quieren, saben lo que hay ahí, quien es el bueno y el malo. Estoy muy tranquilo porque me llevo muy bien con todos mis compañeros", mencionó.

DESCARTA CHINA Y COQUETEA CON EL ATLÉTICO MADRID

Sobre su futuro, Diego Costa dijo. "Tengo contrato de dos años con el Chelsea y son ellos los que tienen que decidir que hacer. Si me van a vender tengo que buscar la mejor elección de equipo. El Atlético está entre ellos, yo quiero ir a un buen equipo en España, en Italia, en Brasil, donde sea con tal de seguir jugando", reveló.

EL DATO

Diego Costa lleva cinco goles con España en las Eliminatorias a Rusia 2018. Anotó en la victoria ante Macedonia.