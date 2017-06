Arsenal: Héctor Bellerin y un gran gesto de solidaridad en Twitter

Héctor Bellerin hizo un importante anuncio vía Twitter y su gesto viene siendo aplaudido en las redes sociales.

El lateral del Arsenal y objetivo del Barcelona en el mercado de fichajes, Héctor Bellerin tuvo un gesto de solidaridad que viene siendo elogiado en las redes sociales. El defensor español hará un importante donativo hará un donativo a las víctimas del incendio de la Grenfell Tower en Londres y lo anunció en su cuenta oficial de Twitter.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Barcelona: Bellerín, Verratti, Dembélé y un gran inconveniente para sus posibles fichajes

Héctor Bellerín anunció en su Twitter que por cada minuto que juegue en el Europeo Sub-21 con la selección española donará 50 libras (57 euros) para ayudar a las víctimas de la Grenfell Tower y además invitó a mas tuiteros a unirse a la causa pues muchas familias se han quedado sin hogar a raíz del terrible incendio el pasado miércoles 14 de junio donde fallecieron 30 personas.

NO TE LO PIERDAS: Barcelona: Héctor Bellerín y Marco Verratti serían los primeros refuerzos de Ernesto Valverde

Cabe mencionar que Bellerín suena fuerte como próximo refuerzo del Barcelona en el mercado de fichajes. Un criterio que utiliza el cuadro azulgrana para contratar jugadores es (además del nivel futbolístico) los valores como persona, requisitos que reúne el lateral del Arsenal por lo que su fichaje podría cristalizarse en los próximos días.

EL DATO:

Héctor Bellerin disputó 34 encuentros la temporada pasada con el Arsenal anotando un gol.

For every minute I play in #U21EURO I'll donate £50 to help Grenfell Tower victims. Please support in any way 🙏 https://t.co/CHbqgnlSum pic.twitter.com/TODwIkLwj1