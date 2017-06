Fichajes Atlético Madrid: Zlatan Ibrahimovic es el nuevo objetivo de Diego Simeone

Diego Simeone dio el visto bueno para que Atlético Madrid negocie la incorporación de Zlatan Ibrahimovic en enero del 2018.

Zlatan Ibrahimovic le abre las puestas al Atlético Madrid Fuente : AP

El delantero sueco, Zlatan Ibrahimovic sigue su recuperación de su rodilla y mientras maneja algunas ofertas para regresar al fútbol. Su representante, Mino Raiola tiene varias propuestas y entre ellas resalta la posibilidad de regresar a la Liga española. Se trata del Atlético Madrid, según Sport.

Como se sabe, Atlético Madrid está castigado por la FIFA hasta enero del 2018, fecha que podrá recién hacer sus fichajes. Jugadores como Vitolo y Diego Costa son las prioridades por ahora en el cuadro 'colchonero'. Sin embargo, el entrenador Diego Simeone avala al incorporación de Zlatan Ibrahimovic al considerar que puede dar mucho de cara a la Champions League y liga.

Diego Simeone tiene en la retina lo que hizo el italiano Christian Vieri con el Atlético Madrid y considera que el delantero sueco puede repetir y hasta mejorar lo que hizo el popular 'Toro' en España.

Incluso, la idea de juntar a Zlatan Ibrahimovic con Diego Costa no desagrada a la cúpula del Atlético Madrid que busca sacarse el clavo en la Champions League donde viene peleando por conseguirla en los últimos años.

Por ahora, Zlatan Ibrahimovic no tiene nada cerrado con ningún equipo pese a que desde la MLS se habla que podría llegar a Los Angeles Galaxy, aunque el club americano no quiere arriesgar con ofrecer un millonario contrato mientras no se recupere.

UNITED NO LO DESCARTA

De otro lado, el Manchester United no ha descartado su presencia en Old Trafford. La directiva le ofreció sus instalaciones para su recuperación y recién en enero del 2018 hacerle un nuevo contrato. Ante ello, su agente Mino Raiola no piensa esperar y la oferta del Atlético Madrid es una de las opciones más latentes.

EL DATO

Zlatan Ibrahimovic consiguió la Europa League del 2016/17 con el Manchester United, logrando clasificar al equipo a la Champions League.