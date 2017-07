Juan Aurich: Mauricio Mazzetti dejó el 'Ciclón' por bajo rendimiento

Mauricio Mazzetti es el segundo jugador que dejó Juan Aurich , antes también se confirmó la salida de Víctor Rossel.

Juan Aurich es el penúltimo en la tabla del Torneo Apertura y eso hizo que la dirigencia tome duras decisiones para cambiar el rumbo del equipo. Mauricio Mazzetti se sumó a Víctor Rossel como dados de baja del club por mutuo acuerdo.

En el programa 'Barrio Fútbol' de Radio Ovación, el presidente del Juan Aurich, César Alva, explicó que el zaguero argentino Mauricio Mazzetti no continuará más en el equipo ya que tuvo un bajo rendimiento y encima en el último partido tuvo la mala fortuna de marcar un autogol.

La cabeza del equipo norteño explicó lo motivos y sabe que tiene reforzar sus lineas en agosto. "Mazzetti también ha resuelto su contrato, no he conversado con él. Él ha sido bastante cuestionado por hinchas, y por la posición que tiene de back, los errores no lo perdonan".

Asimismo explicó que el zaguero argentino se acercó para resolver de la mejor manera ya que es consciente de su bajo nivel. "Él se ha acercado a conversar con los administradores y está resolviendo su contrato porque queremos terminar bien con él".

Mauricio Mazzetti antes de llegar a Juan Aurich jugó en el CS Cartaginés de Costa Rica.