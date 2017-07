Marcos Lliuya reveló posibilidad de fichar por Talleres de Córdoba

El volante de Sport Huancayo confirmó el interés de Talleres, aunque dejó todo en manos de unos representantes argentinos para cerrar su pase al exterior.

Marcos Lliuya durante un partido ante Universitario en el Monumental. Creditos : LIBERO

Se ilusiona. Marcos Lliuya podría pegar el salto al extranjero en los próximos días. El volante de Sport Huancayo fue ofrecido a Talleres de Córdoba y el DT Frank Darío Kudelka quedó encantado con la habilidad del chinchano que ha pedido su contratación para el próximo Torneo Argentino.

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Preciado y su golazo de ensueño con Sport Huancayo

En una entrevista con 'Barrio Fútbol', Marcos Lliuya no ocultó su ilusión de llegar a Talleres, aunque dejó en todo en manos de unos agentes argentinos. "Por ahora no manejo nada concreto sobre la posibilidad de emigrar al extranjero, sin embargo tengo unos representantes argentinos que están manejando la posibilidad de ir a Talleres. Ellos están viendo ese tema y, seguramente, cuando las cosas estén claras, me comunicarán", sostuvo.

Eso sí, el futbolista de 25 años no le cerró la puerta a otros posibles destinos. "Yo solo quiero estar preparado cuando me toque la oportunidad de partir. Si bien hay algunos argentinos viendo el tema de Talleres, acá, en Perú, me representa Elio Casareto y sé que él también está manejando otros temas", afirmó.

NO TE LO PIERDAS: Claudio Pizarro se aleja de una posible vuelta a Alianza

Consultado específicamente por Universitario, uno de los clubes que siempre ha estado interesado por él, Marcos Lliuya precisó: "Nadie habló conmigo, pero a quien no le gustaría jugar en un equipo grande como la 'U'".

EL DATO:

Marcos Lliuya lleva 5 goles en 65 partidos con Sport Huancayo en Primera División.