Torneo Apertura ¿Qué canales transmitirá los encuentros de la definición del campeonato?

El campeón del Torneo Apertura sale esta fin de semana y estos canales transmitirán los encuentros.

Este fin de semana termina el Torneo Apertura llegará a su final y tres equipos luchan por alzar el primer importante título del año. Alianza Lima, Real Garcilaso y UTC se aferran a esa posibilidad con uñas y dientes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Torneo Apertura 2017: Tabla de posiciones, programación, resultados, hora y canal de fecha 15

Los íntimos con 29 unidades y una mejor diferencia de goles tiene la primera opción ya que depende solo y exclusivamente de ellos para campeonar. Alianza Lima visitará en Cutervo a Comerciantes Unidos.

Real Garcilaso también con 29 unidades visitará a San Martín en el Callao. Los cusqueños tienen que ganar y esperar una caída de los íntimos para gritar ¡Campeón! la tarea es dura, pero no imposible.

NO TE LO PIERDAS: Real Garcilaso: Comisión de Justicia le dio la razón a cusqueños tras reclamo de Municipal y Comerciantes U

UTC con 26 puntos tiene el reto más complicado ya que tendrá que espera resultados y ganar por goleada para tentar alcanzar el soiñado título y clasificación directa a la Copa Libertadores.



Los tres encuentros se disputarán en simultáneo y estos son los canales que los transmitirán:

Domingo 3:30 pm Gol Perú/Latina Comerciantes Unidos vs Alianza Lima

Domingo 3:30 pm Canal 15 de Movistar TV Universidad San Martín vs Real Garcilaso

Domingo 3:30 pm Movistar Deportes (Canal 3) Alianza Atlético vs UTC