Torneo Clausura 2017: así quedó la tabla de posiciones tras jugarse la fecha 10

El Torneo Clausura, en su fecha 10, queda determinada por nuevas posiciones. Universitario, Melgar y UTC siguen peleando por ser campeón y finalista a fin de año.

Torneo Clausura 2017: tabla de posiciones, programación, día, hora y canal de la fecha 10 Creditos : LIBERO

RESULTADOS - FECHA 10

Universitario 2-1 Sport Rosario

UTC 1-0 Sporting Cristal

Unión Comercio 0-2 Melgar FBC

Juan Aurich 0-0 San Martín

Deportivo Municipal 1-0 Comerciantes Unidos

Academia Cantolao 0-0 Ayacucho FC

Alianza Atlético 3 vs. 2 Real Garcilaso

Sport Huancayo 4 vs. 2 Alianza Lima

TABLA DE POSICIONES

LA PREVIA

Universitario le puso emoción al Torneo Clausura. El equipo de Pedro Troglio logró una agónica remontada ante Real Garcilaso en el Cusco y puso apretada la parte alta de la tabla de posiciones.

TE PUEDE INTERESAR: Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura

La fecha 10 del Torneo Clausura significará para Universitario la oportunidad de confirmar su ascenso futbolístico y para Real Garcilaso el recuperarse de su más duro traspié. El primero recibirá al Sport Rosario en el Monumental mientras el segundo visitará al siempre complicado Alianza Atlético.

Alianza Lima, sublíder del Torneo Clausura, tendrá un durísimo enfrentamiento ante Sport Huancayo mientras Melgar visitará a Unión Comercio en busca de seguir en ascenso y mantener sus opciones al campeonato.

NO TE LO PIERDAS: Pizarro reveló cuándo piensa regresar a Perú y donde viviría

El resto de la décima jornada del Torneo Clausura la completan Juan Aurich vs. San Martín, Municipal vs. Comerciantes Unidos, Cantolao vs. Ayacucho FC y UTC vs. Sporting Cristal

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 10 DEL TORNEO CLAUSURA

MARTES 24 DE OCTUBRE

Juan Aurich vs. San Martín

1:15 p.m. Estadio Francisco Mendoza Pizarro

Deportivo Municipal vs. Comerciantes Unidos

3:30 p.m. Estadio Iván Elías Moreno

Cantolao vs. Ayacucho FC

5:45 p.m. Estadio Miguel Grau

MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE

Unión Comercio vs. FBC Melgar

1:15 p.m. Estadio IPD Nueva Cajamarca

UTC vs. Sporting Cristal

3:30 p.m. Estadio Héroes de San Ramón

Universitario vs. Sport Rosario

7:00 p.m. Estadio Monumental

JUEVES 26 DE OCTUBRE

Alianza Atlético vs. Real Garcilaso

1:15 p.m. Estadio Melanio Coloma

Sport Huancayo vs. Alianza Lima

3:30 p.m. Estadio Huancayo