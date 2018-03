¿Pablo Bengoechea tuvo fuerte altercado con una periodista en plena conferencia de prensa? [VIDEO]

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, se encuentra en el ojo de la tormenta tras responder agresivamente a una conocida periodista en conferencia tras empate con San Martín.

Pablo Bengoechea llegó a Alianza Lima en enero del año pasado y salió campeón del Torneo Descentralizado 2017. Creditos : Captura

Alianza Lima logró solamente un triste empate sin goles con San Martín en Matute por la séptima fecha del Torneo de Verano. Sin embargo, el partido pasó a mejor plano y las cámaras captaron a un desconocido Pablo Bengoechea debido a que protagonizó una fuerte pelea en conferencia de prensa con una reconocida periodista.

Y es que el extécnico de la selección peruana tomó de la peor manera una pregunta de Milena Merino, que le preguntó acerca de la suplencia de Janio Posito y de Maximiliano Lemos. Y es que el conjunto 'Blanquiazul' arrancó sin un delantero de área y el uruguayo puso a Alejandro Hohberg en el ataque.

TE PUEDE INTERESAR: Alianza Lima igualó 0-0 ante San Martín y sumó tercer partido sin ganar de local

"A ver. Son características totalmente diferentes. Ferreyra juega por banda y Lemos es un volante mixto que juega por dentro. Lo que precisaba era abrir la cancha.Yo no me guío por extranjero o local. Yo armé un plantel. Me parecía que necesitábamos abrir la cancha por la banda izquierda", sostuvo.

"Velarde jugó mucho esta semana y lo vi sin la posibilidad sin desbordar. Por eso entró Ferreyra y lo hizo muy bien porque hizo expulsar al lateral derecho de San Martín. Pósito va 6 partidos; ha sido más titular que suplente. Son decisiones que para eso Alianza me contrató", añadió Bengoechea.

NO TE LO PIERDAS: Alianza Lima vs. San Martín: Memes del empate íntimo por el Torneo de Verano [FOTOS]

LA AGRESIÓN

Sin embargo, las siguientes palabras fueron lo peor debido a que el DT 'Íntimo' le dijo: "¿No estás de acuerdo? Preséntate en Alianza y dirige el año que viene. Estudia y prepárate". Merino contestó amablemente que "solo era una inquietud". "Son puestos diferentes. Para que entre Lemos hoy tenía que sacar a Cruzado o a Costa", finalizó.



Todos los asistentes a la rueda se quedaron callados y sorprendidos ante los gritos de Bengoechea. En rede sociales destruyeron al exfutbolista y señalaron su violencia contra Milena Merino justo un día después del Día Internacional de la Mujer.

EL DATO

Pablo Bengoechea llegó a Alianza Lima en enero del año pasado y salió campeón del Torneo Descentralizado 2017.