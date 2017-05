Universitario: Luis Tejada confesó esta deuda que mantiene dirigencia

Luis Tejada declaró que la dirigencia mantiene una deuda, pero no con su persona sino con su representante que este mes será solucionado.

Luis Tejada viene cumpliendo su mejor momento con Universitario tras ser el héroe en el empate ante Juan Aurich y la victoria ante Municipal. EL panameño aclaró una deuda que tiene el club con su representante.

El ex jugador de César Vallejo marcó tres goles en los dod últimos partidos y su felicidad podría ser completa de concretarse un pequeño pago que mantiene el club. "Yo ya casualmente hablé de eso con la dirigencia y ya me dijo que esta semana me iba a solucionar ese tema. Vamos a esperar que lo solucione para estar más tranquilo". Declaró a RPP.

Sin embargo Líbero pudo conocer con uan fuente que aclaró el tema y la deuda que se tiene no es con el jugador sino con su representante. "Esta semana hablamos con (Luis) Tejada para hacer llegar ese pago. La deuda no es por un sueldo atrasado ni premios sino a su representante que vamos a arreglar".

Luis Tejada seguirá siendo titular en el equipo ya que su producción goleadora hizo que por el momento le gane la pulseada a Hernán Rengifo quien era indiscutible por Pedro Troglio a su llegada al club.

Luis Tejada en el Perú, jugó en Juan Aurich, César Vallejo y Universitario.